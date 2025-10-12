Afecciones leves en Zaragoza por la huelga del tranvía: "Pensaba que no había servicio, pero casi no he esperado"

Este sábado se celebró una nueva reunión entre los trabajadores y la empresa en el SAMA con el fin de evitar la huelga del tranvía de Zaragoza en plenas Fiestas del Pilar. Pero, tras el éxito del encuentro, el día grande de la ciudad iba a estar marcado por dicha huelga, que empezaba este domingo 12 de octubre con paros durante 24 horas.

De esta forma, muchos de los participantes en la Ofrenda de Flores buscaban otros medios para llegar al centro o incluso se planteaban no llevarle las flores a la Virgen.

En este contexto, el tranvía de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza habían insistido en que había servicios mínimos del 80% para cubrir las necesidades de los zaragozanos y visitantes.

Así pues, la realidad es que durante la jornada diurna de la Ofrenda de Flores, apenas se han notado los paros con frecuencia de 4 o 5 minutos entre una unidad y la siguiente. Al menos, así ha sido durante gran parte de la mañana de este 12 de octubre.

En la parada de Legaz Lacambra en el Actur, una usuaria, vestida de baturra y con el ramo en mano, señalaba que la huelga no le ha afectado. “Por la noche al volver a casa había cada pocos minutos. Tenía dudas incluso de si había empezado ya la huelga o era a partir de mañana”, reconocía la vecina.

Parada del tranvía de Legaz Lacambra. E.E.

De esta forma, la imagen en diferentes paradas de Zaragoza era de total tranquilidad, al igual que dentro del tranvía.

Montada en uno y en dirección a la plaza del Pilar, otra mujer señalaba que no se ha visto afectada. “Pensaba que no había servicio del tranvía, pero no he tenido que esperar casi”.

Además, esta se ha solidarizado con los trabajadores: “Todos hemos trabajado y entendemos los motivos de la huelga”.

En cuanto a la huelga de tranvías, en el primer balance de la Ofrenda, la gerente de Zaragoza Cultural, María Uriol, ha tranquilizado a la ciudadanía asegurando que los servicios mínimos están funcionando bien al 80% y no se han registrado incidencias hasta ahora.

Más allá de esta jornada, los paros se desarrollarán hasta el 19 de octubre. En el último día de fiestas, los servicios mínimos de 5.00 a 7.00 de la madrugada será del 100% y de 22.00 a 00.00 del 80%. En días laborables serán del 80% o 90%, mientras que el próximo fin de semana del 60%.