JC Reyes y Juan Magan protagonizan una noche de viernes llena de baile y grandes himnos en Zaragoza

Las entradas para ambos conciertos estaban agotadas hace semanas y el público se entregó a ambos artistas.

Espacio Zity no da tregua: JC Reyes y Juan Magán ofrecieron este viernes 10 de octubre un espectáculo inolvidable en el que hicieron bailar y cantar a miles de zaragozanos que abarrotaron el recinto de Valdespartera desde las primeras horas de la noche.

Con semanas de antelación, las entradas ya estaban completamente agotadas, lo que auguraba un ambiente único. Y así fue: el público zaragozano respondió con una energía desbordante en un show que combinó lo mejor del trap y el reguetón urbano de JC Reyes con los grandes himnos de la electro-latino de Juan Magán.

Primero era turno del sevillano JC Reyes, uno de los 10 artistas más escuchados en España en el 2024 y uno de los nombres imprescindibles de la escena urbana nacional.

Tras la cancelación de su anterior cita en Zaragoza, la actuación en el Zity ha sido, a juzgar por la respuesta del público zaragozano, el esperado reencuentro con sus seguidores maños. Su mezcla de reguetón, flamenco y trap ha conectado con su público zaragozano que no ha dejado de corear temas como “34 Amor y Mafia”, “Peligrosa” o “Inocente”.

JC Reyes en Espacio Zity.

Finalizado el concierto principal, a la 1 de la madrugada se subía al escenario de la carpa principal un viejo conocido de Zity: el rey del electro-latino, Juan Magán.

Muchos eran los que esperaban este reencuentro con uno de los artistas nacionales más esperados de estas Fiestas del Pilar 2025. Como no podía ser de otro modo, un abarrotado Zity, cantó, bailó y coreó los míticos temas como “Bailando por ahí” o “Ella no sigue modas”, que como la propia canción indica, nunca pasa de moda.