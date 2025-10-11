Habrá huelga de tranvías el Día del Pilar en Zaragoza: se mantienen los paros a pesar del último intento de acuerdo

Este será el horario del tranvía durante las fiestas del Pilar en Zaragoza Tranvía de Zaragoza

Definitivamente, habrá huelga de tranvías el Día del Pilar en Zaragoza. Los trabajadores y la empresa se han reunido este sábado 11 de octubre a las 10.00 en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) con el objetivo de evitar ‘in extremis’ los paros en plenas Fiestas del Pilar. Sin embargo, las dos partes no han llegado a un acuerdo y se mantiene la huelga como se había previsto.

Los paros comenzarán este domingo día 12, Día del Pilar, y se desarrollarán hasta el 19 de octubre, provocando afecciones a los zaragozanos y visitantes. No obstante, pese a la huelga, la ciudadanía contará con servicios mínimos. Estos serán del 80% el día 12, mientras que el 13 de 5.00 a 7.00 de la madrugada será del 100% y de 22.00 a 00.00 del 80%. En días laborables serán del 80% o 90%, mientras que el próximo fin de semana del 60%.

Este sábado se daban cita los trabajadores y la empresa todavía con la esperanza de llegar a buen puerto y salvar la huelga en unos días de gran afluencia de pasajeros. Pero el resultado del encuentro no ha sido positivo.

Tras la reunión, los sindicatos han manifestado que han presentado “una contrapropuesta seria, responsable y perfectamente asumible, centrada en garantizar las condiciones de descanso y jornada de los conductores” y señalan que “la empresa ha mantenido exactamente la misma oferta que ya fue rechazada anteriormente, limitándose únicamente a añadir cinco minutos más de descanso en tres servicios”, algo que ven como una medida “completamente insuficiente y cosmética”.

Por otro lado, los trabajadores denuncian que la empresa haya designado a varios miembros del comité como servicios mínimos, considerando que “dificulta gravemente el desarrollo de la huelga y puede constituir una vulneración del derecho fundamental de huelga”.

En un comunicado, recuerdan que sus reivindicaciones “no son económicas, sino de salud, seguridad y dignidad profesional”. Principalmente, piden jornadas de conducción entre 7.30 y 8 horas, garantizar descansos reales y efectivos, incluyendo el cómputo de los desplazamientos hasta las salas de descanso y reconocer el plus de categoría para Atención al Cliente.

Desde el otro lado, que esperaba materializar los acuerdos con el cierre final del Convenio, tildan la actitud del comité de “poco dialogante” y la empresa no se explica que haya rechazado un acuerdo para evitar la huelga, “a pesar de que públicamente había manifestado que, solventados los tres puntos más importantes de sus reivindicaciones, los paros serían suspendidos y continuaría la negociación”.

Además, desde el Sindicato Ferroviario piden “comprensión y apoyo a la ciudadanía”, porque esta huelga busca precisamente “un tranvía más seguro, más humano y más sostenible”.

Por su parte, la empresa defiende que mantiene “el compromiso de hacer lo necesario para que los paros generen las menores afecciones a la ciudadanía, que es a quien se debe este servicio público”.

Tramos horarios de la huelga

El día 12 de octubre de 00.00 a 23.59 (24h completas)

El 13 de octubre de 05.00 a 07.00 y de 22.30 a 23.59

El día 14 de octubre de 00.00 a 09.00 y de 18.00 a 20.00

El 15 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 18.00 a 20.00

El día 16 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 18.00 a 20.00

El día 17 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 20.00 a 22.00

El día 18 de octubre de 12.30 a 14.30 y de 17.00 a 22.00

El día 19 de octubre de 12.30 a 14.30 y de 18.00 a 20.00

