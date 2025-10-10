El coste de vestirse de baturro en las Fiestas del Pilar de Zaragoza: "Hasta más de 5.000 euros por un traje"

Un grupo de mujeres en la Ofrenda de Flores de Zaragoza E. E.

Las Fiestas del Pilar se acercan a su día más grande, la Ofrenda del Pilar. Esto significa para muchos desempolvar los trajes y ultimar los preparativos para que en la fecha clave esté todo en perfecto estado. Sin embargo, son muchos los que les toca hacer un gran desembolso para conseguir el traje de baturro hecho a medida.

Según la Unión de Consumidores de Aragón, el precio para adquirir un traje completo mantiene los precios de un año para otro. Las mujeres siguen siendo las cuyos bolsillos sufren más ya que como máximo pueden llegar a gastarse 5.335 euros. Un precio bastante inferior en el caso de los hombres que llega a los 500 euros de máximo.

Quienes son expertos en estos trajes son Beltran Indumentaria, ubicada en la calle Don Jaime I de Zaragoza, donde hace meses que es imposible conseguir un traje: "Si te digo la verdad, te asustas, porque desde febrero cerré ventas del Pilar, ahora solo hacemos entregas", asegura Mayte Acero, encargada de la tienda.

De hecho, incluso antes de que estas empiecen, ya hay trabajo para las futuras: "Tenemos ya pedidos para las próximas fiestas", confiesa.

Y, apenas sin haber cogido aire, empieza de nuevo septiembre y ya se forman colas en las tiendas: "Hay avalancha de gente hasta Pilares durante todo el día", explica la propietaria. La intensidad es tal, que reconoce que lo que más le gusta de las fiestas "es cuando acaban".

Indumentaria tradicional de la tienda Beltran en la calle Don Jaime. E.E

Aunque lo "peor" está por llegar, porque hay que vestir a muchas personas. Entre las que destacan la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, o varios concejales del Ayuntamiento: "La visto para el Rosario, la Ofrenda de Frutos y la Ofrenda de Flores, va a ir guapísima", reconoce. No son los únicos que lucirán trajes de Beltrán sino que también parte del elenco del programa de televisión 'El campo es nuestro' vestirá sus conjuntos.

Todo desde cero

En Beltran Indumentaria se confecciona casi todo desde cero: "El traje se hace desde la punta del pie hasta el pelo", ha explicado Mayte Acero. Aunque los clientes son en su mayoría "profesionales", lo que más le gusta es diseñar trajes populares para clientes a los que a veces hay que guiar. "No existe el traje de baturro o baturra, sino indumentaria tradicional y traje de diario y de fiesta", explica Mayte.

Si hay algo que destaca en este establecimiento es el proceso de creación, basado en indumentaria tradicional desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX: "Lo que hacemos es reproducir prendas antiguas con telas similares a la realidad", señala la encargada.

Tras toda la confección, llega el momento más esperado: vestirse de la indumentaria tradicional. Mayte, quien está muy unida al mundo de la jota, confecciona sus propios trajes: "El año pasado lloraba mientras bailaba", dice emocionada. Algo que comparte con muchos clientes quienes, al verse por primera vez, se impresionan y "se les ilusiona la cara".

Son ya muchas las personas que esperan el momento para vestirse, o ver a otros hacerlo. Así lo cuenta una mujer que compra unos zapatos de baturro para su nieto: “Tiene 3 años y lo vestimos desde que nació, hace mucha ilusión”, confiesa. Un momento único que ya está a la vuelta de la esquina.