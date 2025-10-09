Los trabajadores del tranvía harán huelga en las Fiestas del Pilar: este es el calendario y los horarios de los paros

Es oficial, los trabajadores del tranvía de Zaragoza harán huelga a partir del día 12 de octubre. Tras una reunión más de 6 horas en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) entre la empresa y los sindicatos, ninguna de las partes ha logrado llegar a un entendimiento.

Así la huelga se desarrollaría entre los días 12 y 19 de octubre de 2025, en los siguientes tramos horarios: el día 12 de octubre de 00.00h a 23.59 (24h completas), el 13 de octubre de 05.00 a 07.00 y de 22.30 a 23.59, el día 14 de octubre de 00.00 a 09.00 y de 18.00 a 20.00, el 15 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 18.00 a 20.00, el día 16 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 18.00 a 20.00, el día 17 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 20.00 a 22.00, el día 18 de octubre de 12.30 a 14.30 y de 17.00 a 22.00 y el día 19 de octubre de 12.30 a 14.30 y de 18.00 a 20.00.

Tres son las demandas principales de la huelga, según han denunciado públicamente los trabajadores. En primer lugar, piden que se estableza un horario de trabajo entre 7,30 y 8 horas diarias, "evitando turnos prolongados que ponen en riesgo la seguridad vial y la salud laboral".

Asimismo piden un cómputo efectivo de los tiempos de desplazamiento a las salas de descanso (P3, P21 y P25), incorporándolos a los desgloses de servicio para garantizar descansos reales y efectivos.Tal y como lo exponen, reclaman "un descanso real" y aseguran que "no lo es" si tienen 20 minutos de descanso y tenemos que invertir 14 minutos en llegar a las salas de descanso.

En tercer lugar, demandan el reconocimiento de un plus de categoría para el personal de Atención al Cliente ya que, según señalan, actualmente es el "único colectivo del colegio de especialistas que no lo percibe, lo que supone una situación de desigualdad retributiva".

