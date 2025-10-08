Zaragoza tendrá un árbol de mirra de 3 metros para la cabalgata de los Reyes Magos: costará casi 8.000 euros

Pese a que estamos en pleno ecuador de las fiestas del Pilar, el Ayuntamiento ya tiene la mirada puesta en la Navidad. Prueba es el montaje de las luces, que comenzó hace ya unas semanas, o el contrato que ha sacado a licitación el Consistorio para la preparar una nueva decoración de la cabalgata de los Reyes Magos.

El Gobierno municipal quiere volver a recibir a sus Majestades, como mínimo, a la altura del año pasado. Por ello, ahora vuelve a preparar una nueva decoración para hacer de la cabalgata una de las más espectaculares.

Según se señala en los pliegos, será la carroza de Melchor la que se vestirá con nuevos ornamentos. Concretamente, se preparará un árbol de la mirra de 3 metros de altura con un precio estimado de 7.865 euros (IVA incluido).

Este tendrá una copa que medirá 3x2 metros y un tronco de 60 centímetros de diámetro, todo ello conformado con una estructura sólida de hierro con entregas para ramas desmontables, base de chapa de hierro y extensión de raíces.

Además, todo el conjunto estará tallado en poliuretano y con recubrimiento de resina acrílica, abundante ramaje y hojas. Detalles que harán de este árbol una recreación realística y espectacular.

El año pasado

El desfile del año pasado fue toda una experiencia mágica, destacando una notable renovación en las carrozas, los vestuarios y un séquito real ampliado que contará con más de 300 personas.

No solo cambió la participación y la duración de la misma, que se extendió media hora más, sino que el Ayuntamiento cambió la cabalgata por completo. Una renovación que ya mejoró todas las carrozas con un presupuesto de 280.000 euros. No obstante, todo el material se ha podido reutilizar y, por ejemplo, las carrozas se usarán también para otras fiestas de la ciudad como las del Pilar.

Para que su transformación sea mucho más práctica y sencilla, algunas carrozas cuentan con un sistema innovador que permite optimizar los recursos para los futuros eventos. Concretamente, se han implementado unas plataformas mecánicas que facilitan la reutilización de las estructuras.