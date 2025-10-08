Se buscan vecinos en este barrio de Zaragoza: casas desde 80.000 euros en una zona familiar

Zaragoza, en comparación con otras capitales de España, es una muy buena ciudad para vivir. Eso sí, no está exenta de los problemas que arrastra el resto del país en relación al precio de la vivienda. Cada vez es más difícil independizarse o tomar la decisión de comprar un piso.

Y, es que, el precio del metro cuadrado no para de crecer en la capital de Aragón. Aunque, por el momento, se mantiene en un nivel mucho más económico que otras grandes ciudades. Todo depende, también, de la zona donde uno mire: el centro, el casco histórico o el Actur se han posicionado ya como los barrios de Zaragoza donde más caro es comprar una vivienda.

Así se refleja en el portal de vivienda Idealista, donde se señala que durante el mes de septiembre el metro cuadrado en estas zonas superaba ya los 2.600 euros. No obstante, quedan todavía algunos barrios donde encontrar un lugar donde vivir no es todavía algo utópico.

Ejemplo de ello es el tradicional y familiar barrio de Torrero, donde el metro cuadrado ha bajado hasta los 1.776 euros, siendo la mitad que zonas como el Centro (a unos 2.8000 euros). Se ha convertido así en uno de los distritos más económicos actualmente, solo por detrás de zonas más periféricas como Parque Goya.

Viviendas por 80.000 euros

Además, es una de los barrios con más oferta de vivienda. En Idealista, por ejemplo, hay unos 93 anuncios de pisos disponibles y, muchos de ellos, con precios desde los 80.000 euros (sin contar aquellos que están okupados).

Uno de los anuncios más golosos es una casa de 88.000 euros con dos habitaciones y en una zona con "todo tipo de servicios básicos". Entre ellos: seis farmacias, cinco supermercados, dos bibliotecas y ocho parques. Además, según se señala en el anuncio, la vivienda está ubicada a 5 minutos de una parada de bus y cuenta con fácil acceso por carretera a través del Cuarto Cinturón, la avenida América y el paseo del Canal.

Eso sí, la casa no está amueblada a excepción de la cocina y es la planta 4 de un edificio residencial sin ascensor. Aunque una de las grandes ventajas es que la zona tiene disponible tanto parkings privados como públicos.

Aunque no todas las ofertas son así. Hay también viviendas más 'exclusivas' que pueden superar los 350.000 euros. Por ejemplo, en la calle de Manresa está a la venta un ático dúplex con dos terrazas, tres habitaciones y dos baños.

Según se explica en el anuncio, la vivienda cuenta con "altos acabados" y tiene climatización por aerotermia de suelo radiante, además de placas solares de apoyo y cerramientos exteriores compuestos para mejorar el aislamiento térmico y acústico. Además, la ubicación es "una zona en expansión" de Torrero con "excelentes comunicaciones" con el resto de la ciudad.