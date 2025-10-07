De la Rose y Cruz Cafuné hacen vibrar al Espacio Zity: 16.000 personas lo dan todo en la cuarta noche de las fiestas

El Espacio Zity vivió la noche de este lunes una de las citas más esperadas de las Fiestas del Pilar. Por primera vez, los artistas De la Rose y Cruz Cafuné se han subido al escenario principal del recinto de Valdespartera, reuniendo a 16.000 personas en un concierto que hizo vibrar al público de principio a fin.

La energía del directo y la entrega de los asistentes convirtieron la velada de música urbana en una auténtica celebración, confirmando a ambos artistas como referentes de una nueva generación musical que conecta con miles de seguidores en todo el país.

El primero en salir al escenario, Cruz Cafuné, artista clave en la evolución de la música urbana en español y que lo dio todo en el escenario Zity en la cuarta noche del Pilar. Había ganas y quedó latente entre sus seguidores zaragozanos que cantaron y bailaron hasta la última nota.

Tras el artista canario, llegaba el turno de la puertorriqueña De la Rose. Con más de 16 millones de oyentes mensuales, De La Rose se ha posicionado como una de las artistas con mayor proyección del nuevo panorama latino. Esas cifras no engañan y así lo demostró el público de Zity, que coreó sus letras desde la primera a la última canción.

Ambos conciertos han formado parte de la programación oficial de Espacio Zity, que este año refuerza su apuesta por la diversidad de géneros y la presencia de artistas emergentes y consolidados en la escena nacional e internacional.

Con esta cita, el Zity suma un nuevo hito en su historia, reafirmándose como el gran epicentro musical de las Fiestas del Pilar en Zaragoza y un espacio de referencia para los directos de gran formato.

Este martes 7 de octubre es el turno de la noche indie con Dani Fernández, Lori Meyers, Siloé y Vera Fauna.