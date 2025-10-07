Los pueblos de Zaragoza buscan recuperar la normalidad tras las tormentas: "Hay familias que lo han perdido todo"

Así se encuentra el polideportivo de Cadrete una semana después de las tormentas E. E.

Hace una semana que las calles de Cuarte de Huerva, Cadrete y María de Huerva se convirtieron en ríos por el aluvión de agua que cayó en cuestión de minutos el pasado domingo, 28 de septiembre. A pesar del tiempo que ha pasado, los vecinos aún se encuentran entre el barro y los escombros.

En lo que coinciden desde las corporaciones municipales de los municipios zaragozanos es que esto "no es cosa de unos días" sino que van a estar arrastrando las consecuencias de las tormentas por "meses". Así, todos ellos se encuentran en proceso de peritaje y balance de daños que no estiman una cifra aún exacta.

"Estamos en periodo de recuperación, contratando empresas para la limpieza de calles, jardines y parque porque tenemos todavía bastante trabajo", explica Joaquín Calleja, alcalde de María de Huerva.

En un balance provisional, los daños a nivel municipal se concentran también en las tuberías y en el asfaltado de alguna calle y destrozos en caminos. Unos trabajos que llevan ejecutándose "de emergencia" desde el fin de semana pasado para poder intentar hacer una vida "relativamente normal" por parte de los vecinos.

Entre ellos, la reparación de la luz, por lo que los vecinos de María de Huerva desde el lunes ya disponen de suministro eléctrico tras quedar inundado el centro de transformación eléctrica. Lo que está en pleno trabajo es la línea del gas que afecta a la calle Cuarte del municipio: "Hay algunos vecinos que siguen sin gas, pero la empresa de reconstrucción ha trabajado incluso en fin de semana para poder recuperarlo".

A nivel personal, las viviendas siguen estando anegadas por los escombros tras llegar el agua hasta tres metros de altura en algunos casos: "No he podido casi ni mirar qué cosas hemos tenido que tirar del trastero que se nos inundó", confiesa Calleja a nivel particular.

El edil fue uno de los perjudicados por las tormentas al ver su trastero anegado en agua. Así confiesa un sentimiento que se percibe por el pueblo: "Estamos todos muy cansados y estamos empezando a asimilar lo ocurrido". De esta manera, afirma que queda también mucho por hacer: "Siguen garajes completamente impracticables".

Asimismo las preocupaciones también se dirigen en tema económico ya que algunos vecinos aún no han podido tramitar con los peritos todo lo perdido por las tormentas, en especial, con la pérdida de los coches particulares para poder ir a trabajar.

Un camino destrozado en Cadrete tras las tormentas E. E.

A lo que se añade la carencia de dinero para poder asumir algunas obras: "Están empezando a surgir problemas de que algunos no tienen disponibilidad inmediata de dinero para efectuar las obras hasta que lleguen las ayudas", reclama. Por lo que desde el consistorio están intentando informarse lo máximo posible para poder darles una solución a corto plazo a los afectados.

Por parte del Gobierno de Aragón se encuentran en trámites para la aprobación del decreto ley para un paquete de ayudas. A esta se suma la próxima aprobación de zona catastrófica por parte del Gobierno central.

Una situación similar es la que se encuentra Cadrete. El municipio sigue luchando contra el barro. Tras dar como prioridad la situación de las viviendas anegadas: "Hay muchas familias que lo han perdido todo y me refiero a la casa entera", relata José Bellido, alcalde del municipio.

Así, los primeros trabajos se concentraron en poder ayudar a las familias afectadas para que comenzaran a recuperar la normalidad. De esta manera, la totalidad del pueblo ya dispone de suministro eléctrico tras actuar de urgencia un electricista y Endesa.

Tras una semana donde la ayuda se ha priorizado en los particulares, el consistorio comienza a evaluar los daños en sus infraestructuras. Este mismo lunes acudía el perito a evaluar la situación de la zona deportiva tras "perderla toda": "Ha quedado completamente anegada. Los daños se concentran en la piscina, la sala del gimnasio y el pabellón", enumera.

Para intentar salvar el pabellón se reunieron los jóvenes pero "aún así, como se pegó tantas horas inundado se levantó todo el suelo".

Poco a poco y con buena letra se encuentran trabajando desde Cuarte de Huerva. El municipio ha reivindicado en varias ocasiones la necesidad de instalar diques para evitar que el pueblo lo vuelva a perder todo ya que esta riada recuerda a la fatídica de 2023.

Una lucha que se mantiene, pero que mientras buscan que alguien responda, se centran en salir de otra situación de tormentas que ha ocasionado graves daños: "Se nota el cambio, se va mejorando poco a poco y es evidente que después de una semana la imagen ya no es la misma", confiesan fuentes del Consistorio municipal.

Aún con todo, desde el Ayuntamiento se encuentran volcados en la recuperación: "Nos estamos centrando en la restauración de parques, jardines y alguna zona que se ha desprendido por la corriente del agua, pero poco a poco volviendo a la normalidad", relatan.

La normalidad es lo que más se concentran por recuperar en estos municipios tras las fuertes tormentas que anegaron las calles de los pueblos a pesar de que asumen que esto "irá para meses".