Miguel Remiro pasea la única oreja de la novillada sin picadores de Bernardino Píriz en Zaragoza

Miguel Remiro se llevó la única oreja de la novillada sin picadores de la ganadería de Bernardino Píriz celebrada en Zaragoza. Por su parte, Ángel Alarcón fue ovacionado en ambos de su lote, quedándose sin premio por fallar con los aceros.

El triunfador de la tarde fue Miguel Remiro, que sobresalió en el festejo menor de la Feria del Pilar al cortar una oreja al tercero de la función, un ejemplar de Píriz llamado “Iluminado”, que fue ovacionado en el arrastre. Remiro brilló desde el saludo capotero y desarrolló una faena de gran mérito, ganándole terreno al novillo en todo momento.

En su segundo, dejó una labor de mucho nivel ante el cierraplaza, con la que rozó la puerta grande. El joven de Ceta Mar de Nubes mostró claridad de ideas y firmeza, firmando muletazos templados por ambos pitones y coronando con una estocada efectiva que hizo rodar pronto al astado marcado con el número 12.

Ángel Alarcón, por su parte, lidió un lote con escasas opciones, aunque demostró solvencia y actitud propia de una plaza de primera. En su primer ejemplar dejó buenos derechazos muy templados, que fueron reconocidos por los tendidos de La Misericordia.

El quinto fue recibido con un lucido saludo capotero. Durante el tercio de banderillas, Francisco García tuvo que pasar por la enfermería tras colocar un par, quedando todo en un simple varetazo. Alarcón apenas pudo sacar faena de su segundo, aunque logró muletazos estimables por ambas manos, aprovechando lo poco que ofreció el de Píriz.

Cerró plaza David Sejas, quien pasó más desapercibido. En su primero destacó un comienzo de faena de rodillas y por derechazos, donde el novillo mostró buenas condiciones, aunque el trasteo fue perdiendo intensidad. En su segundo, de nombre “Hojalatero”, la lidia resultó muy complicada y terminó escuchando dos avisos.

FICHA DEL FESTEJO:

Lunes 6 de octubre. Novillada sin picadores.

Novillos de Bernardino Píriz. El tercero de número 34 y de nombre “Iluminado” fue aplaudido en el arrastre.

DAVID SEJAS: palmas tras aviso y silencio tras dos avisos.

ÁNGEL ALARCÓN: ovación con saludos tras aviso y ovación con saludos tras aviso.

MIGUEL REMIRO: oreja tras aviso y ovación con fuerte petición de oreja tras aviso.