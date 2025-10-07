El megacontrato del bus en Zaragoza ya está casi listo: el servicio hará un 14% más de kilómetros al año

El megacontrato del bus de Zaragoza saldrá, más pronto que tarde, a la luz. Lo hará este mes de octubre y no en septiembre, como inicialmente pretendía el consistorio. El motivo: ajustar "al detalle" todas las cuentas del pliego, tras introducir el nuevo convenio colectivo entre Avanza y los trabajadores.

Así, la cantidad total todavía no se conoce, aunque se estima que este rondará los mil millones de euros para 10 años. Lo que sí se sabe, según ha podido confirmar este diario, es que el servicio partirá con un 14% más de kilómetros al año que hasta ahora. Es decir, se realizarán un total de 22,8 millones de kilómetros anuales.

De cara al futuro

Además, estos se podrán incrementar hasta el 20% si fuera necesario ampliar o modificar las líneas de cara al futuro. Las nuevas formas de movilidad y los nuevos proyectos inmobiliarios convierten a la capital de Aragón en una ciudad dinámica que necesita un transporte público que se adapte a los cambios. Es por ello que la contrata también deberá ser flexible.

Un refuerzo que tendrá que pensarse de cara al futuro en los barrios de Arcosur o Rosales del Canal, zonas que se encuentran en un despegue de construcción de vivienda y que vivirán un aumento considerable de población en los próximos años. Momento en el que se tendrá que modificar el plano de buses urbanos para dotar de conexión a la zona y que, gracias al porcentaje de reserva, se podrá hacer sin mucha complicación.

Otro de los cambios del contrato será el modelo de retribución al concesionario. Hasta ahora se pagaba únicamente por el recorrido, mientras que el pliego actual tendrá en cuenta también la oferta.

Más novedades

Más novedades. Se contempla también incrementar la oferta de autobuses para personas con movilidad reducida severa (PMRS), los de color amarillo.

Y habrá también un nuevo tipo de servicio: el autobús puerta a puerta, que contará con una aplicación para poder solicitar el recorrido (que se creará a través de todas las demandas y será diferente cada día). Una app que tendrá que desarrollar la concesionaria que gane el concurso.

En la nueva contrata se incluye que los autobuses incorporen unas nuevas validadoras que permitirán a los usuarios pagar con el móvil o la tarjeta de crédito. Además, si el ciudadano paga con la misma tarjeta que con la que recarga la del transporte pagará el importe con el descuento del billete.

Es decir, la validadora reconocerá ambas tarjetas como iguales y el viaje costará 0,43 céntimos y no 1,65 euros (precio del billete normal). También servirá para los usuarios con abono transporte.

Otro detalle que ya se dio a conocer fue la de los postes de las paradas, que cambiarán y serán todos digitales. Tendrán un nuevo diseño que permitirá al ciudadano conocer al detalle de la línea que se vaya a coger, además de información adicional sobre otros recorridos de la ciudad y posibles incidencias en el tráfico.

Además, el nuevo contrato priorizará las mejoras tecnológicas de los vehículos, por lo que señalará que los autobuses cuenten con mejoras de señal para que se pueda precisar mejor el tiempo de espera en las paradas.