Las floristerías de Zaragoza encaran su gran semana: "La gente viene a última hora, incluso el día de la Ofrenda"

Tan solo quedan cinco días para la jornada más especial del año en Zaragoza: el día del Pilar. Este domingo 12 de octubre, el manto de la Virgen del Pilar se llenará de color, luz y alegría con la tradicional Ofrenda de Flores que reúne a miles de devotos cada año.

Sin embargo, los preparativos para este día comienzan muchas semanas y meses antes, ya sea con la confección de los trajes de baturro o con los encargos de las flores, grandes protagonistas.

Así pues, el 12 de octubre es una de las fechas de mayor trabajo para las floristerías de Zaragoza. En concreto, el presidente de la Asociación de Empresarios Floristas de Aragón, Rubén Cebollero, señala que es la segunda o tercera cita más importante para este negocio, detrás del Día de Todos los Santos y similar al Día de la Madre.

Este 2025, la tendencia no iba a ser diferente y la valoración de la asociación es muy “positiva”. "Estamos siempre con los números del año anterior, siempre un poco por encima porque cada año la Ofrenda es más larga", explica Rubén Cebollero. Cierto es que este año se ha incrementado el número de grupos y personas participantes y se vuelven a batir todos los récords.

"De momento tenemos ya encargado todo lo que son cestas. Ahora falta el golpe final de la gente, que viene a última hora”, aseguran desde la asociación.

“Incluso el mismo día 12 viene gente que va individualmente”, confiesa. Así pues, el día de más trabajo es el 11. “Te matan a trabajar, es de dormir poco”, dice Cebollero, quien disfruta igualmente de esta celebración tan mágica.

Ramo de claveles blancos. E.E.

Además, el presidente defiende que la gran mayoría de los participantes siguen comprando sus flores en floristerías, dado que estas cumplen con los requisitos de la Ofrenda y la calidad no se compara con la de las grandes superficies.

En cuanto a la demanda, Rubén Cebollero explica que hace años las cestas eran más básicas, pero cada vez se incorporan más tendencias nuevas: “Las cestas llevan bastante verde, antes era todo flor. Con eucaliptos, hortensias, girasoles, flores diferentes… Todo va evolucionando, con muchas más técnicas”.

Diferentes técnicas, modelos y combinaciones, pero este 2025 el rey de la Ofrenda a la Virgen va a ser el clavel blanco, ya que el manto es blanco. No obstante, también los asistentes piden pomos (los conjuntos de flores para la Virgen) rojos o de otros colores. Así lo aseguran Nuria y Daniel, de la floristería Flores Nuria, una joven pareja que vive sus primeras Fiestas del Pilar al frente de un mítico negocio.

Flores Nuria. E.E.

Igualmente, los jóvenes ratifican que es una semana especial de mucho trabajo, aunque la mayoría esperan a comprar sus flores a última hora. “El domingo 12 abriremos todo el día, sabemos que apurarán”, afirma Nuria Sánchez.

Sea antes o después, lo imprescindible es que todo el mundo tenga sus flores para decorar el manto de la Virgen.