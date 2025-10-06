Zaragoza y las Cinco Villas se acercan en bus: entran en servicio 20 nuevas líneas que duplicarán los servicios

El nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera de Aragón continúa su despliegue con 20 nuevas líneas que duplican las conexiones entre Ejea de los Caballeros y Tauste con Zaragoza capital. Estos servicios también ayudarán a mejorar la movilidad entre los municipios y núcleos de la comarca con sus centros sanitarios, administrativos y comerciales de referencia.

Estas líneas de bus prestan servicio desde este lunes a 35 municipios de cuatro comarcas (Cinco Villas, Ribera Alta del Ebro, Campo de Borja y Comarca Central) con una renovada y eficiente flota de autobuses con tecnología híbrida y más accesibles a personas con discapacidad o movilidad reducida que recogen y dejan viajeros en 67 paradas de las diferentes rutas.

A estas mejoras en la operativa se une un beneficio para los usuarios, ya que las nuevas tarifas suponen un ahorro del 30% respecto al precio de los servicios anteriores. Además de esta rebaja en la tarifa del billete sencillo, se pueden adquirir abonos multiviaje que suponen descuentos adicionales de entre el 45% y el 60%.

De esta manera, un joven que adquiera un abono mensual de 25 viajes para viajar entre Ejea y Zaragoza pagará por trayecto 2,57 euros, frente a los 8,10 euros que costaba hasta ahora hacerlo con un billete sencillo. Además, se mantienen los sistemas de pago existentes a través de dinero en efectivo, los nuevos abonos virtuales o la tarjeta lazo en el Área Metropolitana de Zaragoza que permite transbordos con los transportes urbanos de la capital aragonesa.

Para el consejero de Fomento, Octavio López, este es un día “muy importante” para la Comarca de las Cinco Villas, sus municipios y sus diferentes núcleos, porque “los más de 30.000 habitantes que viven en ella disponen desde esta mañana de un nuevo, renovado y mejorado transporte público”. “Lo que hoy estamos haciendo es facilitar la vida cotidiana y generando oportunidades a los municipios”, ha subrayado.

La alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, ha mostrado su satisfacción con la nueva línea por haber incorporado las peticiones que viene realizando el Ayuntamiento, aunque también ha manifestado su preocupación por el desdoblamiento de la A-127. “El Gobierno de Aragón no atiende las demandas y las peticiones que ha realizado el Ayuntamiento de Ejea. Las obras que se van a llevar a cabo no se corresponden con la reivindicación histórica de este territorio”, ha lamentado.

Se trata del séptimo lote en ponerse en marcha (6, 7, 8, 10, 11, 12 y 15) y de aquí a final de año y primeros meses de 2026 está prevista la puesta en servicio del resto de lotes (1, 2, 3, 4, 5, 9, 13 y 14).

Nueva Tarjeta Aragón

En estas nuevas líneas, se mantienen los sistemas de pago existentes a través de dinero en efectivo, los nuevos abonos virtuales o la tarjeta lazo en el Área Metropolitana de Zaragoza que permite transbordos con los transportes urbanos de la capital aragonesa.

Además, el director general de Transportes, David Sánchez Fraile, ha anunciado que a lo largo de 2026 se pondrán en marcha la ‘Tarjeta Aragón’ para poder viajar con ella por todo Aragón utilizando los servicios interurbanos y urbanos que aplicará descuentos automáticamente en función de los usos.