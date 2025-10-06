Rosa Gómez, vendedora artesanal en Aragón: "Esta es la mejor feria del año, tiene mucho éxito"

Las Fiestas del Pilar son mucho más que música y devoción a la Virgen. Entre colores vibrantes, texturas únicas y aromas que evocan la tradición, la Muestra Artesanal de Zaragoza convierte cada año la plaza de los Sitios en un punto de encuentro entre artistas y visitantes de todas partes.

Así lo asegura Rosa Gómez, una de las vendedoras de esta tradicional feria que es "todo un referente en Aragón". Ella es productora de paté de Ainsa y confirma que esta muestra, para su negocio, "es la mejor del año".

"Somos unas 40 casetas, cada una de una parte de Aragón. Es una feria muy bonita, no solo porque son productos artesanales y de calidad, sino porque la gente la valora de verdad. Compran mucho y hay algunos que incluso se adelantan a las Navidades", explica.

Todavía tienen por delante una semana de "duro" trabajo. Para la trabajadora lo peor son "las largas horas de estar de pie y a tope de clientes, a los que les debes tu mejor sonrisa". Y, no solo eso, antes de instalarse en la plaza de los Sitios, Gómez explica que llevan manos a la obra desde "hace un mes o más".

"Vendemos mucho"

"Preparamos mucho stock, porque vendemos mucho todos los años", asegura. Pero se trata de una tarea que los vendedores agradecen. "Después de tanto trabajo, irte a casa con las manos vacías es una satisfacción total, sobre todo después de la caída en ventas que supuso la pandemia", señala Gómez.

La trabajadora asegura que no fue hasta el año pasado "cuando se comenzó a recuperar la situación", y añade que la perspectiva de este 2025 es "muy positiva". "Yo creo que superaremos los datos prepandemia", adelanta, optimista.

Los productos que ofrece la feria son muy variados. Van desde distintos alimentos aragoneses, hasta juegos tradicionales de la Comunidad. Por ejemplo, unos puestos más allá del de Gómez, Fernando Seguer vende diferentes joyas regionales. Peinetas, collares, broches y, también, pendientes que cada vez "tienen más fama".

Seguer lleva 35 años participando en la feria y asegura que las ventas "se han incrementado mucho" en los últimos años. El trabajador apunta a aumento de un 60% desde la pandemia. "Fue un palo muy grande, pero ahora ya se nota muchísimo la mejora", incide.