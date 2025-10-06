Leire Martínez rompe a llorar en Zaragoza al recordar como vivió el 11M: "Solo pedía que no fuese ETA"

Leire Martínez, exvocalista del emblemático grupo La Oreja de Van Gogh, emocionó al público y puso los pelos de punta antes de interpretar la canción “Jueves” durante el concierto gratuito celebrado este domingo en la Plaza del Pilar.

No es para menos, esta canción simboliza uno de los ‘himnos’ del grupo, la cual narra una historia de amor que termina trágicamente en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid (11M).

En ella se describe el momento en que se encuentran dos jóvenes en el tren, su atracción y el momento en el que, justo antes de la explosión del atentado, ella le roba un beso y le regala “el último soplo de su corazón”.

Antes de cantar la canción, Leire quiso dedicar unas palabras a los miles de espectadores, recordando cómo vivió este trágico episodio de la historia española, destacando una conexión personal con la capital aragonesa.

Conexión especial de Leire Martínez con Zaragoza

“Todo el mundo recuerda lo que estaba haciendo ese día. Yo, por ejemplo, estaba trabajando de escaparatista en Zaragoza. Encendí la tele y no daba crédito”, explica la cantante.

“Yo sólo pedía que no fuese ETA”, señalaba. Es un dato importante, ya que Leire es de San Sebastián, lo que añade un sentimiento extra de cercanía con la tragedia.

Tras estas palabras la cantante puso el corazón en puño a cientos de espectadores interpretando Jueves, muchos de ellos visiblemente afectados por la emoción del momento.

Esta canción, lanzada nada menos que en el año 2008 (cuatro más tarde que el atentado) fue uno de los hits que marcaron el concierto de Leire, sin dejar de lado otros grandes éxitos como ‘Rosas’, ‘Inmortal’ o 'El último vals’ y cerrando con ‘Mi nombre’.