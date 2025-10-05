Alex, joven zaragozano, da las claves para 'sobrevivir' a unos Pilares: "No te cueles o te llevarás una galleta"

Las Fiestas del Pilar son, sin duda, el evento más esperado del año por muchos aragoneses. Son diez días en los que la ciudad se transforma, acoge a miles de turistas y multiplica los planes en cada rincón de la ciudad.

Con semejante despliegue, no es raro que los consejos prácticos se conviertan en oro puro para quienes quieren exprimir cada día sin caer en el caos. Sobre todo para aquellos que celebran sus primeros Pilares.

En esta ocasión, la guía más comentada no viene de ningún folleto oficial, sino de un vídeo de apenas un minuto en TikTok. El protagonista es Alex, un joven zaragozano que, bajo el usuario @alexrosu_, ha condensado en un minuto lo que él considera un auténtico manual de supervivencia para estos días.

Las respuestas no se han hecho esperar, viendo comentarios de la gente como: “Es como el discurso de antes de la guerra! Gracias”, tomando sus consejos al pie de la letra.

Entre broma y broma, deja claro que sobrevivir a los Pilares implica disciplina, previsión y, sobre todo, sentido común.

Respeta las colas en las Foodtrucks

“Uno, respeta la cola en las Foodtruck, como te cueles te llevarás una galleta”, advierte en tono irónico. La paciencia en las colas es clave para evitar roces innecesarios y poder disfrutar del ambiente con buen humor.

Más en estos días, donde con un par de copas, lo mejor es no hacer el tonto en depende que situaciones.

Prepara las flores con antelación

Uno de los momentos más esperados es la Ofrenda de Flores. Para no quedarse sin ramo, Alex lo tiene claro: “Flores listas el día de antes. No las dejes para el final, que te quedarás sin”.

Las floristerías no dan abasto estos días, sobre todo el día 12 de octubre, donde miles de personas llenan de flores la Virgen del Pilar. Por ello, como se dice popularmente “hombre precavido, vale por dos”, y más en estos días.

Traje regional y fotos aseguradas

El traje regional es otro de los símbolos de las fiestas. Alex lo explica con humor: “Si vas con traje típico, prepárate para salir en todas las fotos, así que sonríe que te va a etiquetar media plaza”.

La cámara de turistas y curiosos estará siempre apuntando, así que, procura ir lo más guapo posible.

Abrígate a capas, el cierzo no perdona

Independientemente de Pilares o no, el clima es algo que lleva ‘por la calle de la amargura’ a los zaragozanos durante todo el año.

Según Alex la solución es sencilla: “Ponte capas, por la mañana hace frío, por la tarde hace calor y por la noche cierzo”.

Queda con tu gente lejos de la Basílica

El bullicio frente a la Basílica del Pilar puede hacer que encontrar a alguien sea misión imposible. Por eso, Alex recomienda escoger puntos de referencia alternativos:

“Queda con tu gente lejos de la Basílica. Los puntos de referencia son Plaza Aragón o Murallas”.

Organiza bien la Ofrenda

El día grande, el 12 de octubre, la puntualidad es sagrada. “La ofrenda de flores empieza a las seis y media de la mañana. Sí, a las seis y media de la mañana”, subraya Alex.

Además, avisa de que quienes acuden en grupo o con asociaciones deben estar atentos a la hora exacta de salida. “Si vas con grupo o con tu pueblo, mira la hora exacta de salida en el buscador y llega con margen, que nos conocemos”. La organización es la única forma de no quedarse fuera.

El broche final del creador de contenido resume la filosofía de su guía con humor y realidad: “Si sobrevives a las fiestas sin perder ni a tu tía ni tu ramo de flores, eres nivel experto en Zaragoza”.

#fiestasdelpilar #foodtruck ♬ sonido original - Alex Rosu @alexrosu_ Guía de supervivencia para las Fiestas del Pilar en 60s. Fechas: 4–13 de octubre. Día fuerte: Ofrenda de Flores (12/10, 06:30). ➡️ Transporte: tranvía 24 h y desvíos en bus/Independencia (mira antes de salir). ➡️ Ofrenda: busca tu hora y acceso, llega con margen. ➡️ Normas no escritas: 1. No te cueles en la foodtruck @lasfoodtrucks 🙃 2. Flores listas cerca, sin improvisar 3. Traje típico = sales en todas las fotos (sonríe) 4. Ferias: no vayáis todos a las 21:00 ➡️ Clima: capas. Mañana fresco, mediodía calor, noche cierzo ON. ➡️ Punto de quedada: lejos de la basílica (Plaza Aragón/Murallas). Ubicación en directo + agua + snack. Si vienes a Zaragoza o eres de aquí, guárdalo para consultarlo el 12 y compártelo con tu grupo. #zaragoza

Estos días se viven con intensidad, especialmente para quienes trabajan de cara al público. Con un poco de organización, es posible llegar a todo.