Vox no estará en el reconocimiento de la Casa Palestina como Hija Predilecta: "Celebran actos terroristas"

Las Fiestas del Pilar 2025 han comenzado marcadas por polémica. Tras el enfrentamiento por el coloquio y concierto del Padre Guilherme, viene ahora el lío por el nombramiento de los Hijos Predilectos.

Desde el PP se ha propuesto Hijos Predilectos a los Bomberos de Zaragoza, por parte del PSOE a ‘Believe in Art’. Mientras la apuesta de Vox ha sido Teresa González Campos (Casa Cuna). Por último, desde ZeC se ha propuesto a Casa Palestina en Aragón. Estos dos últimos son los que han levantado crispación en el consistorio.

Esta tarde, antes del pregón, en el Ayuntamiento de Zaragoza se celebra un acto importante con la entrega de la Medalla de Oro de la ciudad, y el nombramiento de Hijos Predilectos. Un evento amigable suele ser unánime.

"Consideramos un error por parte del equipo de gobierno de Natalia Chueca el hecho de permitir, con su abstención, el nombramiento de Hija Predilecta de Zaragoza a la Casa Palestina de Aragón”, ha criticado esta mañana el portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo.

El partido municipal ha advertido de que seguramente se ausente del acto cuando la Casa Palestina reciba el reconocimiento: "Zaragoza no puede tener como Hija Predilecta a una organización terrorista, o que celebra actos terroristas, como lo está haciendo la casa de Palestina en Aragón”, ha sentenciado Calvo.

La respuesta no se ha hecho esperar. En esta ocasión no han sido los de Zaragoza en Común, partido del que parte la propuesta, sino de los socialistas. Lola Ranera, portavoz de PSOE, ha pedido a Natalia Chueca que "exija a Vox que no se ausente del acto" de esta tarde porque “es a ella a la que le toca como alcaldesa de esta ciudad restablecer la normalidad institucional”.

Ranera ha lamentado que "el acto más importante de la ciudad de Zaragoza", como es la distinción de los Hijos Predilectos y la Medalla de Oro, "se vea desvirtuado por los caprichos" de Vox.