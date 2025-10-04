Javier Macipe y Pilar Palomero, pregoneros de las Fiestas del Pilar: "Es un broche de oro para el cine aragonés"

El momento del pregón es, quizás, el más significativo y emocionante de las Fiestas del Pilar. Durante unas horas, toda Zaragoza se une con un solo propósito: iniciar más de una semana de alegría y celebración en honor a la Virgen.

Lo es para todos los ciudadanos y forasteros presentes en el corazón de la ciudad. Pero, sobre todo, es una imagen de cercanía y amor por la tierra que queda grabada en las mentes de los que se encargan de iniciar los festejos. Un "honor" y una "responsabilidad" que este año recae en algunos representantes del mundo del cine.

En total, seis serán los protagonistas de este año que se encargarán de transmitir a los presentes "el orgullo de ser aragonés". Hablarán Javier Macipe, Paula Ortiz y Pilar Palomero, quienes estarán acompañados por otras tres figuras del sector cinematográfico: la diseñadora Arantxa Ezquerro, el actor Pepe Lorente y la cineasta Blanca Torres. Todos ellos, grandes estrellas que han hecho brillar a la Comunidad en los Premios Goya 2025.

Dos de ellos se han sentado a hablar con EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, en una entrevista en la que expresan que significa para ellos esta distinción. También repasan el momento que está viviendo en la actualidad el cine aragonés y viajan al pasado para traernos recuerdos sobre sus anteriores Pilares.

Javier, comenzamos contigo, ¿qué significa para ti haber sido designado pregonero de las Fiestas del Pilar 2025?

J.M.: Creo que para un zaragozano es el honor mayor y, de alguna manera, una constatación simbólica y el final de un viaje con un recorrido en el que la ciudad ha expresado su amor por nuestras obras. Y, el pregón, es un broche de oro para el cine aragonés.

Pilar, ¿nerviosa también?

P.P.: Mucho. Es un honor enorme, también una responsabilidad. Pero con ganas de vivirlo porque cuando hay un evento en el que hay tantos seres humanos celebrando algo... se tiene que sentir una energía única.

Es un momento que quedará marcado en tu vida para siempre. ¿Dirías que esto vale más que cualquier otro premio?

P.P.: Lo que más ilusiona de los premios es que es una manera de poder continuar trabajando. Como una especie de garantía para poder hacer la siguiente película. Entonces, por eso son tan importantes.

El pregón, por otro lado, es más una manera de celebrar el cine y de compartirlo. Son muchos los compañeros y compañeras que han ido abriendo camino, que podrían o deberían estar en el balcón tanto o más que nosotros. Tenemos la responsabilidad de disfrutarlo mucho.

En el mundo del cine, Zaragoza y Aragón han cobrado gran protagonismo y relevancia. ¿Cómo es de importante que se haya reconocido nombrándoos, junto a otros compañeros, pregoneros?

J.M.: Muchas veces los actos simbólicos son luego los que abren a actos más concretos o más pragmáticos. Creo en la línea que se está empezando, aunque vamos un poco más tarde que otras comunidades autónomas que entendieron la importancia estratégica del cine, tanto como industria como difusión del paisaje, del turismo o de la cultura.

Vuestras películas han viajado por festivales internacionales y han llevado historias zaragozanas al mundo. ¿Cómo influye vuestra identidad aragonesa en el cine que creáis?

J.M.: En el caso de 'La Estrella Azul' es muy paradigmático, porque el ser aragonesa el propio contenido representa la vida de un aragones ilustre. El carácter aragonés conjuga siempre una parte de sensibilidad con una parte de humor irónico. El cine que más me gusta del mundo siempre tiene esas cualidades. Buñuel puede ser el que mejor representaba eso.

P.P: En el caso de 'Las Niñas', la película no existiría si no ocurriera en Zaragoza. Directamente, no la había hecho. De hecho, hubo un momento en el que por falta de presupuesto se planteó la posibilidad de rodarla en Madrid o en Barcelona y yo dije que no. No era la película que quería hacer.

¿Cómo recordáis vuestras primeras Fiestas del Pilar en la infancia o juventud?

P.P: Para mí, de niña siempre era un momento muy especial. Sobre todo con la ofrenda porque, aunque yo nunca he participado como tal, siempre hemos ido a pasear por la calle Alfonso y la plaza del Pilar. De más mayor he participado muy activamente en las celebraciones, en los conciertos, interpeñas, las ferias. Obviamente, el objetivo era salir por ahí todos los días.

De adulta muchas veces me ha tocado estar fuera, estar lejos. Y siempre se echa de menos. Además, yo me llamo Pilar, vengo de la familia de pilares: mi madre, mi abuela, mi bisabuela. En mi casa, el día 12 es un día especial.

Y tú, Javier, ¿qué es lo que más te gusta de las Fiestas y Zaragoza?

J.M.: Hablando de cine, cuando vas a la Ofrenda de Flores por primera vez, en mi caso con 8 o 9 años, y vas por la calle Alfonso y de repente haces un travelling con tus ojos, como persona te vas acercando poco a poco y de repente la plaza del Pilar. Se abre con toda su majestuosidad y aparece la Virgen llena de flores. Ese momento es, para mí, una de las cosas más espectaculares de Zaragoza y las Fiestas.

¿Habéis pensado lo que vais a decir en el pregón? ¿Será más personal, poético, reivindicativo o festivo?

J.M.: No puede ser muy personal porque somos varios los pregoneros. Reivindicaremos el hecho de ser aragonés y el orgullo que supone. Pero especialmente animar a la gente a pasárselo bien en estos días y que salgan de esa plaza con ganas de exprimir cada minuto de las fiestas.

P.P: Y bueno, sobre todo, con ganas de lanzar esos vivas, de dar comienzo a las fiestas, de cantar a Labordeta y de celebrar.

¿Creeis que un pregón también puede servir como altavoz de la importancia de la cultura en una ciudad como Zaragoza?

P.P: El protagonismo es para las Fiestas del Pilar. Es maravilloso poder dar comienzo a las fiestas como cineastas y teniendo el cine presente. Pero yo creo que es, más bien, un momento para celebrar las fiestas a través de la cultura.

Más allá del pregón, ¿cómo vais a vivir las Fiestas este año?

P.P: Al vivir fuera de Zaragoza, para mí las fiestas ahora mismo significan reencuentros. Estar en familia o quedar con amigos y amigas que igual no puedes ver tan a menudo por circunstancias vitales. También tengo claro que quiero ir a la Ofrenda, he echado de menos ver a la gente, los trajes, el olor de las flores... es un día muy especial.

J.M: Tengo que decir que, para mi, es un año un poco extraño... Mi madre está enferma, así que lo viviré apoyándola todo lo posible.