Los trabajadores del tranvía de Zaragoza defienden la huelga en plenas Fiestas: "Es por la seguridad de todos"

Los trabajadores del tranvía quieren hacer huelga del 12 al 19 de octubre. Una convocatoria de paros que el Sindicato Ferroviario de Zaragoza (SF) y Comisiones Obreras (CCOO) han registrado formalmente y que, si no se llega a un acuerdo en el SAMA el próximo 10 de octubre, seguirá adelante.

Desde el sindicato, Julián Aramendía asegura que todos los conductores comprenden que los paros "puedan ser molestos durante el Día del Pilar". No obstante, explica que es necesario que reivindiquen 'pequeñas' cosas como "un horario de 8 horas".

Por ello, le piden a los ciudadanos "comprensión" y "paciencia". Sobre todo porque su lucha es por "un servicio seguro para todos". Tanto para los usuarios, como para los trabajadores.

Reivindicaciones

"Llevamos muchos años soportando estos problemas que nos hacen imposible conciliar y que afectan a la salud de todos", expone Aramendía. Y, por ello, han decidido convocar paros para reclamar tres asuntos. En concreto, piden que se limite la jornada diaria entre 7,5 y 8 horas.

También un cómputo efectivo de los tiempos de desplazamiento a las salas de descanso (P3, P21 y P25). Es decir, que haya un "descanso real" y no tener "20 minutos de descanso en los que 14 se invierten en llegar hasta las salas", explica.

En tercer lugar, demandan el reconocimiento de un plus de categoría para el personal de Atención al Cliente. Actualmente es el "único colectivo del colegio de especialistas que no lo percibe, lo que supone una situación de desigualdad retributiva".

Desde los sindicatos esperan que el próximo 10 de octubre puedan llegar a un punto medio con la empresa. Aunque tras más de once reuniones de la comisión negociadora del convenio colectivo, aseguran que la compañía mantiene una actitud de "bloqueo" frente a las principales reivindicaciones de la plantilla en materia de jornada y condiciones de trabajo.

La huelga, si no se llega a un acuerdo, se desarrollaría entre los días 12 y 19 de octubre de 2025, en los siguientes tramos horarios: el día 12 de octubre de 00.00 a 23.59 (24h completas); el 13 de octubre de 05.00 a 07.00 y de 22.30 a 23.59; el día 14 de octubre de 00.00 a 09.00 y de 18.00 a 20.00; el 15 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 18.00 a 20.00; el día 16 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 18.00 a 20.00; el día 17 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 20.00 a 22.00; el día 18 de octubre de 12.30 a 14.30 y de 17.00 a 22.00 y el día 19 de octubre de 12.30 a 14.30 y de 18.00 a 20.00.