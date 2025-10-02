Los hoteles de Zaragoza aumentan su ocupación para las Fiestas del Pilar, pero quedan lejos las cifras prepandemia

A solo 2 días de que comiencen oficialmente las Fiestas del Pilar en Zaragoza con el pregón en el balcón del Ayuntamiento, la Asociación de Hoteles de Zaragoza y provincia ha presentado este jueves sus expectativas de ocupación para estas fechas, del sábado 4 al lunes 13 de octubre. Sin duda, los días más especiales para la capital aragonesa.

Según sus datos, el porcentaje de visitantes es muy similar al registrado el año pasado, aunque aumentan ligeramente las expectativas. A pesar de esta mejora, la cifra aún se queda lejos de las obtenidas en pre pandemia.

En concreto, de media para estas fiestas, se prevé una ocupación en Zaragoza de casi el 69%, similar a la registrada en el año 2023, y ligeramente superior a la de 2024 cuando se hablaba del 67% y del 2022. A pesar de la mejoría de este año, todavía quedan lejos los porcentajes de antes de la pandemia, a 8 puntos de distancia (77,50 % en 2019).

Con los datos recabados por Horeca Hoteles entre los establecimientos asociados, esta vez con una gran muestra, los días de mayor ocupación hotelera en Zaragoza capital para estas fechas son los dos fines de semana que comprenden las fiestas, en especial el fin de semana del día del Pilar.

Así pues, destaca el sábado 4 de octubre con un 82,04 % de ocupación, el viernes 10 de octubre con un 77,66 %, el sábado 11 de octubre con 86,49 % y el domingo 12 de octubre con una previsión del 77,59 %. El resto de días la previsión de ocupación se sitúa en torno al abanico del 56-70 %. La media es de 68,85%, ligeramente superior al año pasado cuando se situó en el 66,96 %.

En esta buena previsión es importante la disposición del calendario y que la meteorología acompañe. “Es un acierto del Ayuntamiento que se hayan programado las fiestas con esta extensión. Son las mejores fiestas del panorama nacional”, ha declarado el presidente de Horeca Hoteles Zaragoza y provincia, Antonio Presencio.

Por ello, el presidente confía en que las cifras previstas se superen con las reservas de última hora.

Procedencia de los visitantes

Según los datos de Horeca, y de forma inversa a lo sucedido el año pasado, disminuyen ligeramente los visitantes extranjeros que se acercan a la capital aragonesa para disfrutar de estas fiestas. Este año se registra una previsión del 16,95 % frente al 18,64 % de 2024. Francia, Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido son los principales países de procedencia.

En cuanto a los turistas nacionales, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón son las procedencias mayoritarias a nivel nacional.

Al contrario, según las previsiones que ha recabado Horeca entre sus establecimientos asociados, se prevé un ligero aumento de la estancia media prevista durante estas fiestas en la capital aragonesa, que pasa a 2,14 días frente a 1,92 días del año pasado. “Es un dato importante para Zaragoza”, ha señalado María Jesús Fuentes, vicepresidenta de Horeca Hoteles y directora del Hotel Ibis Styles Zaragoza centro.

La coincidencia del día festivo del Pilar en domingo ha ayudado a mejorar ligeramente los porcentajes previstos de ocupación este año alargando las estancias también el domingo durante ese fin de semana.

Por último, Antonio Presencio ha puesto en valor la oferta cultural y lúdica de las Fiestas del Pilar, así como la celebración de Pilar Gastroweek.