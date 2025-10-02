El cura DJ (Padre Guilherme) llena el Auditorio de Zaragoza para el encuentro con jóvenes: "Ha sido una avalancha"

Este viernes 3 de octubre, Zaragoza calienta motores para las Fiestas del Pilar con un concierto del ‘cura DJ’ en la plaza.

El Padre Guilherme pinchará esa noche para todos los vecinos que quieran disfrutar de la música techno; y antes tendrá un encuentro con jóvenes a las 17.30 en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

“Habíamos pensado en la Sala Galve para realizar ese encuentro, y quiero informarles de que la Sala Mozart, que es a la que tuvimos que trasladar este encuentro por la avalancha de solicitudes que había, también se ha llenado”, ha explicado Eva Torres, concejal del Grupo Municipal de Vox esta mañana.

El encuentro está pensado como “un diálogo abierto con jóvenes en torno a la creación musical, los valores de inclusión y el papel de la cultura y la música como espacio de respeto y convivencia”, afirman desde el consistorio.

La charla incluirá referencias a su proceso creativo y a la convivencia entre tradición y contemporaneidad en la música electrónica. Sin embargo, este coloquio no ha sido bien recibido por la oposición “es un sacerdote conocido por su discurso abiertamente antiabortista y contrario a los derechos sexuales y reproductivos”, han criticado desde Zaragoza en Común.

Cartel del coloquio con el Padre Guilherme. Ayuntamiento de Zaragoza

“El Auditorio de Zaragoza, símbolo cultural de la ciudad, no puede convertirse en escaparate de mensajes contrarios a los derechos de las mujeres y de la ciudadanía”, ha declarado la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás.

El coloquio es gratuito “sabíamos que iba a tener una gran aceptación por parte de nuestros jóvenes, y ha sido un éxito”, ha afirmado Torres al anunciar que ya está llena la sala Mozart.

La gratuidad del encuentro también ha sido motivo de disputa. La formación morada ha denunciado que mientras a las entidades sociales, culturales o vecinales "se les exigen elevadas tarifas de alquiler para organizar actividades abiertas y de interés general, en este caso se facilita un espacio de máxima visibilidad a un acto de propaganda religiosa".

Como respuesta ante las acusaciones de la izquierda, la consejera de Cultura Sara Fernández, ha explicado que " Zaragoza en Común sigue aferrado a su sectarismo y la difusión de bulos. Se preocupan por la cesión de un espacio municipal, cuando es el Ayuntamiento de Zaragoza el que ha organizado este encuentro, titular del equipamiento y, por lo tanto, no tiene ningún coste".

Fernández ha recordado que “durante el mandato de ZEC, utilizaron el Luis Buñuel para traer a un terrorista condenado del GRAPO, o el Centro Cívico Rio Ebro para una charla con las madres de Alsasua, como familiares de jóvenes que fueron condenadas por atentado a la autoridad tras apalear a dos Guardias Civiles. Nosotros abogamos por un artista de fama internacional con una reconocida trayectoria”, ha sentenciado la popular.