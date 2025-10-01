Cruz Roja se despliega en las Fiestas del Pilar con más de 200 voluntarios: ofrecerá asistencia sanitaria y psicológica

Foto de archivo del operativo de la Cruz Roja en las Fiestas del Pilar Cruz Roja Zaragoza

Cruz Roja prepara un gran despliegue a lo largo y ancho de la capital aragonesa durante los diez días de las Fiestas del Pilar para asistir a todos aquellos que requieran cualquier tipo de asistencia sanitaria y psicológica. Más de 200 voluntarios formarán parte de sus servicios preventivos situados en los puntos de mayor aglomeración y actividades.

La entidad social conformará una amplia apertura sanitaria con profesionales sanitarios desde médicos, enfermeros y psicólogos. El dispositivo contará con un puesto médico avanzando en puntos como la plaza del Pilar, que se distribuirá entre la Fuente de la Hispanidad durante el pregón y en la Fuente de Goya durante los conciertos gratuitos. También estará activo durante la duración de la Ofrenda de Flores, Ofrenda de Frutos, Rosario de Cristal y en el Recinto Ferial de Valdespartera.

Otras dotaciones sanitarias también estarán presentes durante las comparsas de cabezudos, Parque Río y Juego, Parque José Antonio Labordeta, fuegos artificiales, Estación Norte, Jardín de Invierno y Sala Multiusos para asistir a quien lo requiera.

Durante todo el operativo dispondrán de 3 ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVA), 12 ambulancias de Soporte Vital Básico, 3 puestos móviles de atención en primeros auxilios, 6 vehículos de transporte, 2 vehículos todo terreno, 1 Puesto de socorro avanzando y diverso material de asistencia.

"Evitamos que en momentos de gran afluencia filtrar el número de atención y evitamos el colapso de los centros sanitarios", ha explicado Raquel Martínez, vicepresidenta de Cruz Roja Zaragoza. El año pasado los dispositivos llegaron a atender a 471 personas y 66 de ellas fueron trasladadas para su tratamiento más específico.

Además, este año se vuelve a contar con atención psicosocial. El programa piloto que tuvo lugar el año pasado atendió a 15 personas. Así, volverán a dar asistencia en los eventos de mayor afluencia como el pregón y los conciertos de la plaza del Pilar.

El equipo estará formado por psicólogos, trabajadores sociales y socorristas capacitados en apoyo emocional. Así, se dará respuesta a menores en crisis, familiares de personas atendidas y víctimas de violencia sexual: "Garantizamos la privacidad y seguridad de todos ellos", ha enfatizado Martínez.

Entre todo el gran dispositivo que se despliega también contará un grupo de juventud para los más jóvenes. Cruz Roja Juventud estará presente en los espacios de ocio nocturno con acciones de sensibilización sobre salud sexual, género y consumo responsable de alcohol y drogas.

Durante la Ofrenda de Flores amplían su dispositivo desde las 5.30 para dar cobertura sanitaria. Se habilitará el tradicional servicio de guardería para niños y niñas perdidos, como se facilitará el acceso a la Ofrenda a menores y personas con movilidad reducida.

Más allá de la asistencia sanitaria, la entidad social organiza la Carrera Solidaria Cruz Roja Pilar 2025 que tendrá lugar el domingo 5 de octubre a las 9.30 en el Parque José Antonio Labordeta. La prueba deportiva cuenta en esta edición con más de 1.000 personas.