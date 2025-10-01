Estos son los conciertos gratis de las Fiestas del Pilar 2025 de Zaragoza: ordenados por escenarios y días

Uno de los escenarios de las Fiestas del Pilar. Vecinos Barrio Jesús

Del 4 al 13 de octubre Zaragoza se vuelca en sus conocidas Fiestas del Pilar. Durante estos días, la ciudad se llenará de cultura y tradición con una amplia variedad de actividades para todos los públicos.

Uno de los eventos más destacados es la Ofrenda de Flores, donde miles de personas, ataviadas con trajes tradicionales, ofrecerán flores a la Virgen en la Plaza del Pilar el sábado 12.

La programación festiva incluye conciertos, espectáculos teatrales, actividades infantiles y eventos gastronómicos, entre otros.

Durante toda la semana habrá conciertos gratuitos en los diferentes escenarios de la ciudad: en la plaza del Pilar, en la Estación Norte (al otro lado del río), en el Jardín de Invierno (Parque Grande) y en el Parque de San Pablo (donde están las Food Trucks).

El Espacio Zity, el Príncipe Felipe, el Teatro Principal, el Auditorio de Zaragoza y el Palacio de Congresos durante estas semanas de octubre también acogen conciertos y espectáculos diferentes pero que requieren entrada para asistir.

Conciertos gratis de las Fiestas del Pilar 2025

El programa de las fiestas que distribuye el Ayuntamiento de Zaragoza está dividido por días. Desde el 4 hasta el 13 de octubre cada jornada cuenta con muchas actividades y diferentes conciertos distribuidos por los escenarios de la ciudad.

Aquí tienes el listado de conciertos gratuitos por escenarios y día con su hora:

Plaza del Pilar (Escenario Ámbar Fuente de Goya)

Viernes, 3 de octubre: Padre Guilherme a las 21.00h.

Sábado, 4 de octubre: Pablo López a las 21.30h.

Domingo, 5 de octubre: Aragón Radio presenta Álvaro Mayo + Leire Martínez a las 20.30h.

Lunes, 6 de octubre: Pilarfolk: Mercedes Peón a las 21.00h.

Martes, 7 de octubre: 30 Aniversario del Auditorio de Zaragoza con la Orquesta Reino de Aragón a las 20.30h.

Miércoles, 8 de octubre: Dj Nano en concierto: 30 años en la música a las 21.30h.

Jueves, 9 de octubre: Cadena 100 presenta Marlon a las 21.30h.

Viernes, 10 de octubre: Los40 Pilar Pop con Nil Moliner , Ruslana, Naiara, Paul Thin, Samurai, Walls y Depol a las 21.30h.

Sábado, 11 de octubre: Los40 Independance con Rebeca Brown, Abel Ramos, Julio Navas, Abel The Kid ft Noemy, Dany BPM y Arturo Grao y José M. Duro a las 21.30h.

Lunes, 13 de octubre: Somos con Tako en su 40 aniversario a las 22.00h.

Escenario Estación del Norte

Sábado, 4 de octubre: Ritmos & Barras : Exhibición de freestyle y beatbox a las 21.20h .

Domingo, 5 de octubre: Tu otra bonita + DELACUEVA a las 19.30h .

Lunes, 6 de octubre: Alba Reche + Anaju a las 19.30h .

Martes, 7 de octubre: Noche de Flamenco + Amuleto + María Terremoto a las 19.30h .

Miércoles, 8 de octubre: Tiga b2b Cora Novoa + Mirallo a las 19.30h .

Jueves, 9 de octubre: OBK + Starkytch a las 19.30h .

Viernes, 10 de octubre: King África + Boney M. Xperience a las 19.30h .

Sábado, 11 de octubre: Hermanos Martínez + Volador a las 19.30h .

Domingo, 12 de octubre: Nat Simons & Aurora Beltrán + Mariano Casanova a las 19.30h.

Jardín de Invierno (Parque Grande José Antonio Labordeta)

Domingo, 5 de octubre: Kraken + White Coven a las 21:00h.

Lunes, 6 de octubre: Slap! presenta Calle Mambo + Fonki Cheff a las 21:00h.

Martes, 7 de octubre: Sharif + Lara91k a las 21:00h.

Miércoles, 8 de octubre: Califato 3/4 + Telephunken a las 21:00h.

Jueves, 9 de octubre: Repion + Múltipla a las 21:00h.

Viernes, 10 de octubre: La Milagrosa + Calavera a las 21:00h.

Sábado, 11 de octubre: Killer Barbies + La Doloritas a las 21:00h

Parque de San Pablo (Las Food Trucks Zaragoza)

Viernes, 3 de octubre:

Dj JLasierra a las 13.00h .

One More Dj, Amazonas y Dj Navi a las 16.00h .

Komando Komare a las 20.00h .

Artistas del gremio a las 22.00h .

Dj Malibú con Piña con Rialto y David Mateo a las 00.00h.

Sábado, 4 de octubre:

Valiente Club con Iván de Ramos a las 13:00h.

Dj De Niro a las 16:00h.

Copacabana a las 20:00h.

Hombres B (tributo a Hombres G) a las 22:00h.

a las 22:00h. Dj Eduesteb a las 00:00h

Domingo, 5 de octubre:

Valiente Club con Chus Palacios a las 13:00h.

Alex Curreya, Saroline, Luis Domper a las 16:00h.

Cachirulos XL a las 20:00h.

Héroes y Leyendas (tributo a Héroes del Silencio) a las 22:00h.

Lunes, 6 de octubre:

Grupo folklórico Zierzo a las 12:00h.

Dj Eleven a las 13:00h.

Dj Kicks Off a las 16:00h .

Ciclo conciertos Zgz Emergente a las 19:00h.

Pared con pared a las 21:00h.

Letter Skin a las 22:00h.

Miguel Inestable a las 23:00h.

Martes, 7 de octubre:

Grupo folklórico Zierzo a las 12:00h.

Alex Curreya a las 13:00h.

Dj Sopelana a las 16:00h.

Viki Lafuente con Mini Mamma Cool Funk Orkestra a las 20:00h.

Metallijam (tributo a Metallica) a las 22:00h.

Miércoles, 8 de octubre:

Grupo Folklórico Zierzo a las 12:00h.

Dj Sopelana a las 13:00h.

Dj Javi Huescar a las 16:00h.

Linaje a las 20:00h.

Azero a las 22:00h.

Jueves, 9 de octubre:

Marga y Los Del Monte a las 13:00h.

Dj Old Barrow y Dj 2noise a las 14:00h.

Dj Alex Curreya a las 16:00h.

Aurora Boreal a las 19:00h.

Cumbiazepam a las 20:00h.

La oreja band (tributo a La oreja de Van Gogh) a las 22:00h

Viernes, 10 de octubre:

Diego Meléndez a las 13:00h.

Starkytch Dj set a las 14:00h.

Dj Rialto a las 16:00h.

Pura verbena a las 20:00h.

Buen castigo (tributo a Fito) a las 22:00h.

DH con Dj Embid a las 00:00h.

Sábado, 11 de octubre:

Amva Fest a las 13:00h.

Canalla Club a las 16:00h.

Modelo a las 20:00h .

Fiesta Dj Perdidos en los 80's a las 22:00h

Domingo, 12 de octubre:

Álvaro Subías a las 13:00h.

Dj Fantasmas Amarillos a las 16:00h.

Radio Parranda a las 20:00h.

Encanto del loco (tributo El canto del loco) a las 22:00h.

Dj Deivhook + Alex Curreya a las 00:00h.

Lunes, 13 de octubre: