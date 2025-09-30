Así será el nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: instalaciones pioneras, más oferta acuática y conciertos

El Parque de Atracciones de Zaragoza encara una nueva etapa gracias a la alianza entre un grupo argentino Fenix Entertainment Europe S.L., especializado en espectáculos y eventos, y la actual gestión local (representada por Jesús Morte), con más de 50 años de experiencia al frente de las instalaciones. Ambas partes trabajan ya en un proyecto conjunto que pretende reforzar y modernizar la oferta del parque.

Según ha podido confirmar este diario, la sociedad es la única que formalmente se ha presentado a la oferta de licitación. La propuesta económica presentada parte de una inversión mínima de 15 millones de euros, una cifra que podría aumentar en función de la evolución de las negociaciones y de las obras.

El canon será de, al menos, 70.000 euros anuales sobre la facturación y otro de 80.000 que irá íntegramente a la conservación de los pinares de Venecia. La superficie del recinto se ampliará en 2,9 hectáreas respecto a la actual.

El objetivo compartido es que las reformas se realicen a partir de 2027 y por fases, evitando el cierre total durante la temporada y, en el peor de los casos, limitándose a una reducción parcial de las mismas. Es decir, pese a los trabajos de ampliación, las instalaciones seguirán abiertas al público.

Uno de los puntos fuertes de la colaboración será la incorporación de eventos y conciertos de distinto formato, aprovechando la experiencia internacional del socio argentino en la organización de espectáculos. Aunque todavía no está definido el espacio concreto para albergar estas actividades, sí se prevé la habilitación de zonas específicas dentro del recinto.

Oferta acuática

En cuanto a novedades, se pretende introducir atracciones pioneras a nivel nacional e incluso con carácter exclusivo a nivel internacional. Una de las áreas que recibirá especial atención será la oferta acuática, "con el objetivo de reforzarla de manera significativa".

Cabe recordar en este punto que, en la presentación de los pliegos, desde el Consistorio aseguraron que quedaba descartado que el parque fuera a ser acuático. Tal y como lo explicaron, se trata de una fórmula incompatible con el clima de la ciudad y el número de turistas que recibe al año.

También se adelantó que las atracciones experimentarán una renovación integral, manteniéndose iconos como el barco del Mississippi. Hasta 19 revertirán al Consistorio, mientras que otras 21 no lo harán.

Otro de los detalles, que ha tenido mucha polémica en Zaragoza, será la integración de los Pinares de Venecia en el recinto. La idea, según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, es respetarlos al máximo "como hasta ahora".

El plan definitivo se irá desvelando a medida que los proyectos reciban las autorizaciones pertinentes. Por ahora, la intención es clara: dotar al Parque de Atracciones de Zaragoza de un impulso renovado que combine tradición local y familiar con proyección internacional.