El demandado cerramiento del Mercado central de Zaragoza comenzará después de las Fiestas del Pilar

Las obras de cerramiento del Mercado Central comenzarán tras las Fiestas del Pilar. Así lo ha anunciado el concejal de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno, quien ha detallado que los trabajos para colocar los 126 paneles acristalados contarán con un plan diseñado para minimizar las afecciones a los detallistas y usuarios.

Gimeno explicó que en los próximos días se notificará a la empresa adjudicataria (sobre la que ha adelantado que es una empresa zaragozana), que dispondrá de 15 días para firmar el contrato que asciende a 1.208.980,09 euros (IVA incluido). La previsión es que el proceso quede formalizado durante los festejos.

Las obras se ejecutarán en dos fases y tendrán una duración aproximada de tres meses, incluyendo el periodo de fabricación de las nuevas ventanas. La primera fase, prevista para finales de octubre, consistirá en la instalación de una ventana piloto que permitirá comprobar tanto la adaptación técnica como la operativa del sistema.

Trabajos externos

"La buena noticia es que toda la actuación se podrá realizar desde fuera, desde la pasarela perimetral de tres metros que rodea el mercado, sin afectar a la actividad de los detallistas", ha señalado el edil. En caso de ser necesario, se instalarán medidas adicionales de protección interior.

Las obras se desarrollarán con diferentes horarios según la ubicación. En la zona próxima al Casco Histórico se podrá trabajar las 24 horas, mientras que en la parte junto al tranvía las labores estarán limitadas a cinco horas nocturnas para no interferir en el servicio. El plazo estimado es de dos meses de instalación, más uno de fabricación.

El nuevo sistema de cerramiento tendrá unas ventanas correderas motorizadas, y no abatibles, que estarán conectadas a la central de alarmas y con opción de manejo manual. Además, Gimeno ha destacado que la fabricación de las ventanas se llevará a cabo en Zaragoza (de donde es la empresa adjudicataria), lo que supone "un valor añadido para la economía local".

La presidenta del Mercado Central, Esther Pérez, ha valorado positivamente el acuerdo, subrayando que no afectará a la campaña de Navidad y que permitirá mejorar la climatización del edificio. "Para nosotros supone confort en el trabajo y, sobre todo, para la ciudadanía a la hora de venir a comprar", ha expresado..

El concejal recordó que esta actuación fue una de las primeras que impulsó al llegar al área hace dos años y que, tras superar las exigencias patrimoniales y la actualización de presupuestos -así como que la primera licitación quedara desierta-, "por fin ya vemos la luz". Además, ha añadido que el Mercado Central reforzará así su carácter de edificio emblemático y de referencia en la ciudad.