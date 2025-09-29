Los pueblos del sur de Zaragoza salen adelante tras una intensa tormenta: "Ha sido un caos, todo está hecho un desastre"

Tras el paso de la borrasca Gabriel, los pueblos del sur de Zaragoza tratan de hacer balance de los daños que ha ocasionado las lluvias y las riadas de este domingo. Solo la estación de Valdespartera registró 82,8 litros/metro cuadrado a lo largo de la tarde y noche, lo que provocó el desbordamiento del río Huerva en Cuarte, María o Cadrete, a apenas 10 kilómetros al sur de la capital aragonesa.

Los daños eran más que visibles en estas tres localidades a primera hora de este lunes, cuando Gabriel ya se había marchado de Zaragoza hacia la costa mediterránea. En Cuarte de Huerva, los propios vecinos trataron de achicar agua de las zonas más afectadas, principalmente los garajes.

"Todos los coches del garaje están cubiertos de agua", comentaba una vecina, mientras miraba ante el garaje de su bloque de viviendas de manera imponente. El Ayuntamiento de Cuarte ya ha dado aviso a este conjunto de vecinos de que una bomba de achique está en camino para despejar el agua del garaje.

El alcalde de Cadrete, José Bellido, directamente definía todo lo sucedido como “un caos”. Uno de los problemas principales fue el pronóstico inicial de la tormenta, el cual se quedó corto. “El problema es que daban un aviso de 20 litros y al final no sabemos si han sido 80 o 100”, ha incidido, a lo que suma “todo el agua de los barrancos” que multiplicó los daños.

El propio ayuntamiento de Cadrete se convirtió en un refugio improvisado: “En el ayuntamiento solo se quedó una persona, y el pabellón, al estar en la zona del río, también lo tenemos inundado”, por lo que no sirvió para poder alojar temporalmente a los vecinos afectados. El problema persiste para muchos de ellos: "Seguimos trabajando para darles acceso".

Uno de los episodios más preocupantes se vivió en la residencia de mayores Santa Fe, donde han tenido que trasladar a un centenar de usuarios por las averías ocasionadas por las tormentas. Pese a poder pasar la noche sin más problemas, han optado por trasladarlos a otros centros de Vitalia hasta recuperar la normalidad.

También La Puebla de Alfindén se afanaba en la mañana del lunes a limpiar el barro que arrastró la fuerza del agua y a achicar aquella que se quedó sumida en garajes y bajos de las viviendas. Su alcaldesa, Pilar Villanueva, recuerda los momentos angustiosos que se vivieron en pocas horas: "Llovió muchísimo en poco rato. Fue agua, granizo y lluvia con mucha fuerza".

El agua afectó por partes desiguales al municipio ya que la parte más alta vio como "las calles se convertían en ríos" mientras que la parte baja sufrió las peores consecuencias: "Llegó todo el agua ahí con barro al ser arrastrada por todo el pueblo", cuenta Villanueva.

Uno de los más afectados ha sido María de Huerva. El agua entró en garajes, casas y calles, dejándolas inundadas a su paso y con graves pérdidas materiales, como los coches que estaban aparcados en las calles. La prioridad, tal y como asegura el alcalde, Joaquín Calleja, es la retirada de vehículos en la limpieza viaria y de parajes, así como en sacar agua acumulada en diferentes puntos.

Mientras, los vecinos cooperan entre ellos para poder dar un poco de luz entre tanto barro. Jesús Caperus, de 15 años, está mano a mano con todos para limpiar los garajes. "Hay tres o cuatro metros de profundidad de agua en algunos garajes. Es todo un desastre", ha apuntado.

Desde primera hora de este lunes, hay trabajando seis cuadrillas y seis autobombas de Sarga, que suman 50 personas, además de 60 bomberos de la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de la ciudad, más operativos de Guardia Civil y Protección Civil.

Como consecuencia de todo ello, el Gobierno de Aragón mantendrá activado el nivel 1 de emergencia hasta este martes, para facilitar también la limpieza de las calles. Desde el Pignatelli se aprobará esta semana un decreto ley con medidas urgentes y ayudas destinadas a paliar los daños ocasionados por las intensas precipitaciones registradas este domingo.

Entre las 15.00 y las 23.59 de este domingo se registraron en el Centro de Emergencias 112 de Aragón un total de 126 incidentes relacionados con daños por lluvias (121) y desprendimientos en carretera (5). Las incidencias más destacadas se produjeron en las siguientes localidades: La Puebla de Alfindén (10), Zaragoza (39), Cadrete (33), Cuarte de Huerva y Santa Fe (22), María de Huerva (11) y La Muela (2), además de otras en La Muela, Grisén, Castellote o Casetas.