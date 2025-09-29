El PSOE archiva el expediente contra el concejal Alfonso Gómez al no encontrar vínculos con la trama Koldo

El PSOE ha archivado el expediente contra Alfonso Gómez Gámez, concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, al no encontrar ninguna relación ni vínculos con la trama de Koldo, Ábalos y Santos Cerdán. También se da por cerrada la investigación contra Alfonso Martínez, miembro del Comité Regional.

Su nombre saltó a los periódicos, las radios y los telediarios al aparecer en uno de los audios de la trama corrupta de Koldo, Ábalos y Santos Cerdán. En él se nombraba a "un tal Alfonso" que era concejal de Zaragoza, lo que bastó para que la nueva dirección, encabezada por Pilar Alegría, actuase con "absoluta diligencia" para cortar de raíz la polémica. Finalmente terminaron siendo dos los señalados: él y Alfonso Martínez, miembro del comité regional.

El partido les abrió entonces un expediente que se ha dilatado durante más de tres meses. En un principio se prometió una solución rápida para no alargar la agonía -el PP ya había afilado las armas tanto en el Ayuntamiento como en las Cortes de Aragón-, pero la situación interna del PSOE y lo peculiar del caso -no había más pruebas contra ellos que un audio en el que no se les atribuía ningún delito- hicieron que el partido moviese ficha y terminase levantando la suspensión cautelar.

Gómez Gámez permaneció en un segundo plano durante las peores semanas de la polémica, abandonando su puesto junto a Lola Ranera en el pleno para sentarse en el otro extremo de la bancada socialista.

Él mismo abandonó "de forma voluntaria y cautelar" sus funciones hasta la resolución del expediente como muestra "de las convicciones políticas y morales" que ha demostrado en sus 20 años de trayectoria "como servidor público".

Tras levantarse su suspensión cautelar a través de un burofax, el concejal es ya un militante "normal" y un miembro del Pleno "con todos los derechos". Su intención, según pudo saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, es solicitar su reincorporación como portavoz adjunto, pues ya no hay ningún motivo para mantenerlo apartado "más allá de evitar la polémica".

