La oposición en las Cinco Villas exige la ejecución íntegra de los 26.500 euros de Los Bañales: "Pone en riesgo su futuro"

Los grupos del Partido Popular, ASI Ejea, Ciudadanos y Vox en la Comarca de las Cinco Villas han presentado una moción conjunta para exigir que se ejecute de inmediato la partida presupuestaria de 26.500 euros aprobada en 2025 para “Investigaciones arqueológicas en Los Bañales” y que, denuncian, "ha sido desviada" por decisión del presidente de la Comarca, Santos Navarro.

La moción recalca que esta asignación, destinada históricamente a becar estudiantes internacionales, contratar profesionales y financiar excavaciones y restauraciones en el propio yacimiento, ha sido redirigida hacia acciones ajenas a la investigación directa, como la redacción de un plan director, la apertura de un centro de interpretación en Uncastillo o actividades de difusión que ya realizaba altruistamente el equipo científico. Como consecuencia, la campaña arqueológica de 2025 se ha visto "seriamente perjudicada", denuncian.

El equipo liderado por Javier Andreu y María García-Barberena tuvo que financiarse gracias al esfuerzo de los estudiantes y a las aportaciones extraordinarias de los ayuntamientos de Sádaba, Biota y Layana. Ante la negativa comarcal, fue el propio Gobierno de Aragón quien tuvo que aportar de urgencia 11.000 euros para tareas de restauración imprescindibles.

El grupo de la oposición considera que esta actuación supone una “dejación de funciones” y una “ruptura” con la colaboración institucional que desde 2009 había dado prestigio internacional al yacimiento. Denuncian, además, las “contradicciones” del presidente Navarro, quien “primero negó compromisos económicos del Gobierno de Aragón” y después “trató de justificar el desvío de la partida con argumentos que, afirman, no se sostienen”.

La moción recuerda la importancia estratégica de Los Bañales, uno de los conjuntos romanos más relevantes de España, que atrae a más de 4.000 visitantes al año y actúa como motor cultural, educativo y turístico de la comarca. Destinar los fondos aprobados a fines distintos de la excavación y consolidación se califica como un error “obsceno” que “pone en riesgo el futuro del proyecto”.

Por todo ello, la propuesta presentada pide tres acuerdos: ejecutar de inmediato la partida de 26.500 euros en su destino original, reprobar la gestión del presidente de la Comarca por su negligencia y contradicciones, y solicitar su dimisión por la crisis institucional que ha generado y haber puesto en peligro el patrimonio arqueológico de Los Bañales.