Un centenar de ancianos, trasladados desde una residencia de Zaragoza por las inundaciones de las tormentas

Más de cien ancianos han tenido que ser trasladados desde la residencia de mayores de Santa Fe, en Zaragoza, por los daños ocasionados por las tormentas de las últimas horas. Los usuarios han podido pasar la noche en el centro, pero a primera hora de este lunes han sido enviados a otras residencias hasta que se reparen las averías.

Esta es una de las principales afectaciones que han sufrido varias localidades del sur de la ciudad de Zaragoza por las lluvias que cayeron sobre la capital aragonesa. Tras toda la noche trabajando, el agua ya ha bajado y se puede entrar al centro con los vehículos para desalojar a los ancianos.

En concreto, los daños se han ocasionado por el agua acumulada en los barrancos que discurren hacia las localidades de María de Huerva, Cadrete, Santa Fe y Cuarte, inundando bajos y garajes. Por fortuna, no ha habido desgracias personales, como ha confirmado el director general de Interior, Miguel Ángel Clavero.

Además de la de Santa Fe, la residencia de María de Huerva también ha sufrido los efectos de las riadas, con la pérdida del suministro eléctrico. Por ello, fue necesario el uso de generadores para mantener la luz y la energía.

Un operativo del Infoar se ha trasladado hasta la zona y a lo largo del día se va a centrar en la limpieza de las calles de estos tres municipios, en la retirada de escombros y vehículos afectados.

Desde primera hora hay trabajando seis cuadrillas y seis autobombas de Sarga, que suman 50 personas, además de 60 bomberos de la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de la ciudad, más operativos de Guardia Civil y Protección Civil.