Bombas de achique y maquinaria para limpiar: estas son las necesidades de los pueblos tras la gran tormenta

La fuerte tormenta que azotó, este domingo, ha dejado a Cuarte de Huerva, Cadrete, Santa Fe y María de Huerva con graves afecciones materiales.Tras visitar el Puesto de Mando Avanzado, el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Sánchez Quero ha acudido al Ayuntamiento de Cadrete para reunirse con alcaldes y representantes de los distintos municipios afectados para conocer sus necesidades y poder enviar medios de la Diputación de Zaragoza.

Entre las peticiones que le han trasladado, los consistorios han pedido bombas de achique para seguir sacando agua de garajes y maquinaria para limpiar calles, caminos y para retirar vehículos arrastrados por el agua.

Desde este mismo martes, los técnicos acudirán a estos municipios para revisar caminos y todas las infraestructuras que han sido dañadas. Además, Quero ha señalado que los bomberos de la DPZ ya se encuentran achicando agua en los distintos pueblos afectados.

Falta de coordinación

En sus declaraciones ha lamentado "una falta de coordinación de las Instituciones". En este sentido, ha expresado que "el objetivo siempre es el mismo, atender a los ayuntamientos y sobre todo a los vecinos y las vecinas, pero no somos capaces de coordinarnos en tiempo y forma".

Una falta de entendimiento ante la que Quero ha decidido mandarle una carta al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, para encontrar una solución y llegar a una mejor coordinación de cara a futuras actuaciones.

Entre las afecciones que le han trasladado los ediles, Quero confirma que "ha habido bodegas de las casas particulares que están inundadas, que se están achicando". También le han señalado algunas infraestructuras que se han dañado, como los polideportivos, y la necesidad de máquinas para retirar todo el barro y otros obstáculos de las calles de cara a otras lluvias.