Estas son las ayudas económicas para los comercios afectados por obras de la reforma del Coso y plaza de San Miguel

El Ayuntamiento de Zaragoza ha diseñado un plan de apoyo al comercio local para minimizar las afecciones derivadas de las obras de reforma integral del Coso y la plaza de San Miguel, que comenzarán el 20 de octubre.

Los trabajos se han diseñado por fases para "no afectar durante 15 meses consecutivos en las campañas de los comercios, logrando así minimizar al máximo posible las afecciones tanto a la movilidad como a la actividad económica del entorno". Así lo ha destacado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, tras mantener este lunes una reunión con representantes de asociaciones de comerciantes que operan en la zona.

Además de estructurar los trabajos en diferentes fases, que irán concentrando las obras en zonas concretas, la alcaldesa ha querido exponer en la reunión las distintas líneas de comunicación que se mantendrán durante todo el proceso. Se dará a través de canales informativos vía whatsapp o la creación de un grupo de trabajo transversal que coordinará tanto la información servicio como la participación para resolver dudas o incidencias.

Un ambicioso proyecto

La reforma integral del Coso y la plaza de San Miguel es “un ambicioso proyecto de ciudad, pero también una obra necesaria desde el punto de vista de la renovación de infraestructuras”, ha remarcado Natalia Chueca, quien también ha destacado los beneficios de “embellecer este espacio dotándolo de aceras más anchas para el peatón y nuevas plantaciones de árboles y jardineras”.

Del mismo modo, la regidora ha recordado que, si bien “el resultado final supondrá una gran mejora en la calidad de vida de vecinos y comerciantes, los quince meses que durará al completo la reforma supondrá molestias a los residentes y al tejido económico de la zona”. Por ello, además de diseñar un plan de movilidad que se dará a conocer a los vecinos en próximos días, se ha diseñado un plan de apoyo al comercio que pase por ayudas económicas, exenciones fiscales y campañas comerciales especiales.

De esta manera, por un lado, los negocios afectados por obras de larga duración en sus calles podrán beneficiarse de la ayuda municipal de 400 euros mensuales para aquellos que acrediten una reducción en su facturación mensual de la misma cantidad con respecto al año anterior en cualquiera de los cuatro trimestres del ejercicio en curso, además de justificar gastos de esa misma cuantía. El cálculo y la presentación de solicitudes se hará a trimestres vencidos.

Estas subvenciones ya están funcionando este año en otras zonas afectadas por obras como son Conde Aranda, César Augusto, calle Escuelas, avenida de Navarra, Gil Morlanes, Matadero y Jerusalén.

Los afectados deben estar físicamente en planta baja con acceso directo y a pie de calle, que la obra provoque inconvenientes y pérdida en la accesibilidad y/o visibilidad y que este negocio estuviera en activo antes del inicio de la obra y durante las obras. Se dirige a personas físicas y microempresas, por lo que se excluyen entre otros, entidades bancarias, hoteles, asesorías, empresas suministradoras de servicios esenciales y actividades que no estén a pie de calle.

Plan Fiscal de Atracción de Inversiones

Del mismo modo, desde 2022, Zaragoza tiene en marcha un Plan Fiscal de Atracción de Inversiones que recoge bonificaciones del IBI y del IAE a los afectados. Por ello, la factura del IBI se puede reducir un 25% para obras de hasta 3 meses, un 50% para afecciones comprendidas entre 3 y 6 meses, un 75% para las que van de 6 a 9 meses, y hasta el 95% cuando superan los 9 meses de obras. Si el inmueble está alquilado y la actividad la ejerce otra persona distinta del propietario, es necesario que el propietario haya aplicado al comerciante una rebaja de renta o compensación equivalente a la bonificación.

Por su parte, en lo que respecta al IAE, se benefician locales con afecciones por obras en vía pública de más de 3 meses, con exenciones proporcionales: Entre 3 y 6 meses es del 10%, entre 6 y 12 meses es del 15% y con más de 12 meses alcanza el 25% .

Por último, en las próximas semanas se lanzará el primer especial de la historia de Volveremos en Zaragoza en zonas afectadas por obras. Se establecerán jornadas de acumulación de saldo en los establecimientos de estas calles específicamente, con las características que se determinen en ese dialogo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y los comerciantes. La experiencia viene avalada por un primer programa piloto realizado en 2022.

Transformar 15.700 metros cuadrados

Las obras de la reforma integral del Coso y la plaza de San Miguel serán ejecutadas por la empresa COPHA, con un presupuesto de 7.208.790,38 euros y un plazo de 15 meses de trabajos. Esta reforma transformará este eje urbano de conexión entre el paseo de la Independencia y el río Huerva en un espacio urbano más seguro, confortable, accesible y sostenible.

El proyecto supone transformar más de 15.700 metros cuadrados y el resultado será "unaintervención integral que prolongue el diseño del actual paseo de la Independencia, como solución de continuidad hacia la plaza de San Miguel y el paseo de La Mina", ha explicado la primera edil.

Para ello, los técnicos municipales han elaborado una solución de viario en el Coso basada en dos carriles centrales de circulación, uno por cada sentido. Esta modificación, permitirá ganar espacio para el peatón y maximizar su uso: se ampliarán las aceras todo lo posible y se mantendrá también el carril bici existente. Además, ya en la plaza de San Miguel se concibe el mismo eje viario descentrado, logrando así maximizar el espacio del lateral oeste (lado de la iglesia).