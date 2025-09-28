El Español de Aragón te invita a disfrutar la comedia de misterio 'Remátame otra vez'

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN te invita a disfrutar el monólogo de la comedia de misterio 'Remátame otra vez' en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, una obra de teatro misteriosa en la que hasta el muerto puede ser el asesino.

Comedia y misterio

Cristóbal Salgado, célebre explorador de rostro encantador y secretos oscuros, convoca en su mansión a los pilares de su vida. Allí llegan Camila Serrano, ex diva de la ópera envuelta en un halo enigmático y ocasional amante; Guillermo Relincha, empresario de fortuna veloz y amigo de siempre; y Ágata, su ex esposa, una cirujana noble y serena que jamás dejó de sentir devoción por él.

En la casa también está Jacinto, el mayordomo leal que lo ha acompañado por medio mundo. Ha sido chófer, cronista, cocinero y hasta sherpa en las aventuras más desquiciadas del explorador, siempre a su sombra y a su lado. Su vínculo con Salgado es tan profundo como invisible para los demás.

Durante la cena, una repentina oscuridad estalla en apagón y se descubre el horror: alguien ha sido asesinado. El miedo siembra sospechas entre los presentes, y el menos preparado debe alzarse como detective. Desde rincones impensados, incluso desde el más allá, llega ayuda, mientras el misterio crece y la pregunta inevitable permanece en el aire.