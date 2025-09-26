Ya puedes canjear tu pulsera para Espacio Zity en Caja Rural: vive el inicio de las Fiestas del Pilar a lo grande

Desde el 24 de septiembre y hasta el 2 de octubre, la sede central de Caja Rural de Aragón (Coso 29, primera planta) se ha convertido en el punto oficial de canje de pulseras para acceder a Espacio Zity durante las Fiestas del Pilar.

Las personas que hayan adquirido su abono deberán acudir al salón de actos del emblemático edificio para recoger la pulsera que da acceso al recinto. Para realizar el canje será obligatorio presentar el abono nominal, el DNI y, en caso de haber adquirido entrada con descuento, el carné universitario o el Carné Joven de Aragón.

El horario habilitado es de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas todos los días hasta el 2 de octubre, con la excepción del domingo 28, cuando el espacio permanecerá cerrado. Quienes no puedan realizar el canje en estas fechas tendrán la opción de hacerlo directamente en las taquillas de Espacio Zity a partir del 3 de octubre, abiertas desde las 18:00 horas.

Música en directo durante el canje

El ambiente del punto de recogida estará amenizado con sesiones musicales y contará con dos jornadas especiales de DJs en directo. El viernes 26 de septiembre pincharán en el

mismo espacio Alex Melero (16.00–18.00) y Patricia Nine (18.00–20.00), y el

sábado 27 de septiembre Aaron MVP (16.00–18.00) y Erik Romero (18.00–20.00).

Actividades y experiencias para jóvenes

Paralelamente al proceso de canje de pulseras para acceder a Espacio Zity, el espacio en Caja Rural de Aragón ofrece a los asistentes una serie de propuestas de ocio pensadas especialmente para el público joven.

Entre las iniciativas destaca un vaso de edición limitada “Joven in x Zity”, que se podrá conseguir de forma gratuita por cada joven participante y que es exclusivo respecto a los que estarán a la venta durante los conciertos.

También habrá una ruleta de premios, con la posibilidad de ganar regalos como abanicos, lanyards y gorras de Caja Rural. Para fomentar la participación y el acceso a programas juveniles, los interesados podrán tramitar en el momento y sin coste su Carné Joven de Aragón gracias al programa Joven in de la propia entidad.

Además, quienes soliciten allí su carné y posean abono de Zity entrarán en un sorteo de seis experiencias VIP para disfrutar dentro del recinto durante las Fiestas del Pilar.