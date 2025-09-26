Las obras de la calle universitaria más transitada de Zaragoza salen a licitación: así se transformará la vía

Recreación de como será la calle de Pedro Cerbuna tras la reforma, en Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado el proceso de licitación para llevar a cabo la reforma completa de la calle Pedro Cerbuna, en el distrito Universidad. La actuación, que comenzará a principios de 2026, cuenta con un presupuesto de 3.099.766,49 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de nueve meses.

El proyecto abarcará todo el trazado de la vía, desde la calle Violante de Hungría hasta Corona de Aragón, un recorrido de 570 metros y una superficie de 8.550 metros cuadrados. El Consistorio busca convertir este eje en un espacio urbano más amable y accesible, centrado en la movilidad peatonal y la sostenibilidad.

Para ello se ampliarán las aceras, se instalará nuevo mobiliario urbano que genere zonas de estancia y se incorporará arbolado, además de bandas ajardinadas en distintos tramos. Asimismo, se renovarán parte de las redes de abastecimiento y saneamiento de agua y se sustituirá el alumbrado público por columnas de seis metros de altura con luminarias LED, más eficientes desde el punto de vista energético y lumínico.

Un único carril

La calle conservará un único carril de circulación de 3,5 metros de ancho, mientras que las aceras alcanzarán aproximadamente seis metros en su mayor parte. Se reordenarán las plazas de aparcamiento, suprimiendo algunas para ampliar el espacio destinado a los peatones. La intervención también afectará a las intersecciones con las calles Violante de Hungría, Domingo Miral, Andrés Giménez, Menéndez Pelayo, Corona de Aragón y la plaza San Francisco, adaptando el diseño a las dimensiones y características de cada tramo.

En el primer tramo, comprendido entre Violante de Hungría y Domingo Miral, la acera de los números pares tendrá 4,9 metros de ancho e incluirá una franja ajardinada de 1,9 metros, mientras que la acera de los impares, de 3,85 metros, mantendrá el arbolado existente. Además, se construirá un carril bici bidireccional de 2,5 metros junto a la acera de los pares y la calzada conservará un solo carril de circulación.

Entre Domingo Miral y la plaza San Francisco, la acera de los números pares variará entre 3,75 y 5,45 metros según la existencia de estacionamiento, y la acera de los impares será de 5,45 metros con algunas zonas ajardinadas. La calzada seguirá siendo de un solo carril.

Finalmente, en el tramo comprendido entre la plaza San Francisco y la calle Corona de Aragón, se mantendrán dos carriles de circulación de 6,9 metros en total, mientras que la acera de los pares tendrá 3,8 metros de ancho con nueva plantación de árboles y la de los impares alcanzará 4,1 metros, conservando el arbolado existente.