Las antiguas naves de Giesa renacen como 'la ciudad del cine': así avanzan las obras para levantar Distrito 7

Poco a poco las antiguas naves de Giesa van cogiendo forma para convertirse en 'la ciudad del cine' de Zaragoza. Las obras de rehabilitación para construir el futuro Distrito 7 han alcanzado el ecuador de los trabajos de la primera fase, que comenzaron el pasado mes de marzo.

La alcaldesa, Natalia Chueca, que ha visitado los trabajos de construcción, acompañada del consejero de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, ha subrayado que "cuando digo que Zaragoza está inmersa en una transformación única, estas obras de Giesa son un claro ejemplo de ello"; recordando que la actuación ha permitido "poner fin a dos décadas de abandono y dar comienzo a una etapa de regeneración urbana sin precedentes".

Las obras de la primera fase ya han superado su ecuador, tras la ejecución de trabajos de demolición, aislamiento, cerramientos y cubiertas. Según ha explicado Chueca, "el calendario avanza según lo previsto". La primera fase finalizará en marzo de 2026 y será en noviembre de este año cuando comenzarán a levantar los platós. Si todo marcha conforme lo previsto, la obra estará terminada en el último trimestre de 2026.

18,4 millones

Este proyecto supone una inversión de 18,4 millones de euros, de los cuales tres millones proceden de fondos europeos Next Generation. En palabras de la alcaldesa, "esta apuesta refleja no solo el compromiso del Ayuntamiento con este espacio, sino también la confianza de Europa en la capacidad de Zaragoza para liderar proyectos estratégicos y transformadores".

Distrito 7 contará con tres grandes platós de rodaje, espacios auxiliares y una plaza-backlot concebida tanto como escenario al aire libre como espacio de convivencia para el vecindario. "Zaragoza ya ha sido escenario de 145 producciones, y Distrito 7 nos permitirá atraer más rodajes, más empresas y más talento, situándonos en el mapa audiovisual internacional", ha apuntado.

Pero además del sector audiovisual, según la regidora, el proyecto tendrá un impacto directo en los barrios de San José, Montemolín y Las Fuentes, integrando empresas, emprendedores, estudiantes, creadores y entidades culturales. En el complejo convivirán espacios como la Filmoteca de Zaragoza con otros pensados para la vida cotidiana, como un bar de servicio a la zona que reforzará el carácter de punto de encuentro.

La alcaldesa también ha recordado que junto a este desarrollo se están construyendo más de un centenar de viviendas asequibles en las inmediaciones, que facilitarán el acceso a la vivienda y se integrarán de manera natural en la regeneración urbana. "Cuando hablamos de dar vida hablamos también de vivienda, porque no queremos un proyecto aislado, sino un espacio que crezca en armonía con sus barrios", ha señalado la primer edil.