La venta de suelos en Montecanal para construir 100 chalets supondrán un ingreso de 15,3 millones para Zaragoza

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha anunciado este jueves la adjudicación de los suelos municipales en Montecanal para la construcción de alrededor de 100 viviendas unifamiliares. Una operación que supondrá un ingreso de 15,3 millones de euros para las arcas municipales.

"Se trata de una pieza más dentro de la política de vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, que responde tanto a la emergencia habitacional como a la lógica urbanística de esta zona, próxima al nuevo hospital y coherente con el entorno", ha explicado Serrano.

El edil ha subrayado que la licitación se ha resuelto a favor de una comunidad de bienes integrada por las empresas Ebrosa y Fedisa. Además, ha explicado que los terrenos, destinados a vivienda libre en tipología unifamiliar, no incluyen en esta fase las parcelas reservadas para vivienda protegida ni para equipamientos, que se desarrollarán más adelante, una vez se aprueben los proyectos de reparcelación y urbanización.

4.000 viviendas

Serrano ha destacado que esta operación se suma al impulso general de la ciudad en materia de vivienda. Actualmente, en Zaragoza hay "más de 4.000 viviendas proyectadas dentro del Plan Más Vivienda de Aragón, además de las más de 400 que promueve directamente Zaragoza Vivienda". "Hemos cumplido con nuestra primera obligación, que es la vivienda pública. Por primera vez, el 50% de las viviendas que se construyen en Zaragoza son de protección de Aragón. Con esos deberes hechos, seguimos trabajando para ampliar la oferta de vivienda libre", ha señalado.

En cuanto al impacto económico, el concejal ha precisado que solo este año la venta de los suelos de Montecanal reportará 6 millones de euros al presupuesto municipal, dentro de los 300 millones de inversión que el consistorio prevé en todos los distritos y barrios rurales.

"Todo lo que podamos hacer por desarrollar nuevos suelos y avanzar en el planeamiento tiene sentido para Zaragoza. Queremos acoger todas las tipologías de vivienda, tanto desde la iniciativa pública como privada", ha concluido Serrano.