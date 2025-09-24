Desde paddle surf a hot yoga: Estas son todas las actividades gratuitas que el '12 lunas' ofrece a los jóvenes en Zaragoza

La concejal delegada de Juventud, en la presentación de la programación esta mañana.oza Ayuntamiento de Zaragoza

Coincidiendo con el comienzo del curso escolar, el Ayuntamiento de Zaragoza lanza una nueva edición de otoño del programa de ocio juvenil 12 lunas, que ofrece 2.500 plazas para más de cien actividades lúdicas, culturales y deportivas con el objetivo de ofrecer a los jóvenes alternativas de ocio saludables. Entre las novedades de esta edición, figuran paddle surf, hot yoga, kungfu, escuela de pastelería o talleres artesanales con gatitos, y un bloque temático para disfrutar del arte y que incluye propuestas tan creativas como actividades de cerámica, encuadernación japonesa o talleres de retrato con la artista Isabel Garmon.

Como todos los años, esta iniciativa ofrece a los chicos y chicas de entre 14 y 30 años la oportunidad de vivir nuevas experiencias con actividades completamente gratuitas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. La edición de otoño llega después del éxito del programa de este verano, en la que se presentaron 4.965 solicitudes para 2.060 plazas.

La concejal delegada de Juventud, Ruth Bravo, ha presentado en rueda de prensa este programa, “uno de los más consolidados y con mayor acogida entre los jóvenes”, y que cuenta con el reconocimiento de otras ciudades

españolas.Además de ofrecerles actividades diferentes y novedosas, este programa es también una “oportunidad para conocer a otros chicos y chicas de su edad, relacionarse y disfrutar de un ocio saludable frente a otros entornos de riesgo”, ha apuntado.

Precisamente, la calidad de los programas de Juventud, entre ellos el 12 lunas, ha hecho que Zaragoza sea la segunda ciudad que más fondos ha obtenido entre 42 localidades españolas, solo por detrás de Madrid, para políticas de juventud. Esta convocatoria está impulsada por el Gobierno central a través de la Secretaría de Estado de Sanidad y la Delegación para el Plan Nacional sobre Drogas.

En esta edición, continúan las actividades “estrella”, entre las que se encuentra visitar el cuartel de la Paz de Policía Local y otras intergeneracionales para favorecer encuentros entre los jóvenes de la ciudad y los mayores de centros de convivencia con actividades interesantes para ambos colectivos. En esta ocasión, participarán en una visita guiada por el casco histórico de la ciudad llamada ‘Brujas, duendes y otras criaturas’.

Estas se sumarán a las ya tradicionales de “ida y vuelta”, con excursiones a las iglesias del Serrablo y a la cueva de las Guixas en Villanueva, al nacedero del río Urederra, a la comarca del Matarraña, al Parque Natural del Moncayo y al Monasterio de Veruela o a Valencia, en otras.

Otras de las novedades de este año, y una vez estrenada la Azucarera, se han incluido actividades para desarrollar en este nuevo espacio de referencia para los jóvenes, entre las que se encuentra iniciación a la acuarela botánica libre, pintura de bolsas y neceseres y talleres de historia sobre asuntos tan interesantes como la huella sonora de los cazadores recolectores o ‘qué nos hace humanos’.

Por otro lado, el apartado de Cultura, acercará algunos de los conciertos del Auditorio de Zaragoza a los jóvenes.

Las actividades se desarrollarán entre el 17 de octubre hasta el 21 de diciembre y los periodos de inscripción son:

Del 29 de septiembre al 9 de octubre para las actividades de octubre.

29 de septiembre al 9 de octubre para las actividades de Del 13 de octubre al 23 de octubre para las actividades de noviembre.

13 de octubre al 23 de octubre para las actividades de Del 10 de noviembre al 20 de noviembre para las actividades de diciembre.

En las actividades en las que haya más solicitudes que plazas se llevará a cabo un sorteo el día posterior al periodo de inscripción. Cada joven podrá solicitar un máximo de 12 actividades. Para poder acceder a la actividad, los participantes recibirán en su correo un ticket virtual, cuyo código QR será leído en el acceso para confirmar su asistencia. El ticket virtual es nominal e intransferible.

Las actividades que se ofertan en esta edición son más de cien distribuidas en los siguientes bloques: Deporte y crecimiento personal, 12 lunas ida y vuelta, Cultura 12 lunas, Gamer, Diviértete, Condimentando el Planeta, La Liga de la N- NBA ‘nosotros no bebemos alcohol’, Suelta el móvil, Disfruta del Arte, 12 Lunas Mundo Animal y Globalízate, además de las ya nombradas 12 Lunas Estrella y 12 Lunas Intergeneracional.