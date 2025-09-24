Lavado de cara a uno de los negocios más ruinosos de la Expo: primeros pasos para ser un centro deportivo 'top'

Vacío y sin una pizca de lodo. Así se encuentra en la actualidad el Canal de Aguas Bravas, uno de los antiguos espacios de la Expo 2008, tras los trabajos de vaciado y dragado de la balsa inferior que puso en marcha el Ayuntamiento de Zaragoza el pasado mes de agosto.

Las obras de limpieza se encargaron finalmente a la empresa Aquara-SAU por 47.404,17 euros (IVA incluido), que empezaron a trabajar en la zona a mediados del mes de agosto. Una operación que busca poner fin a una de las concesiones más ruinosas de la Expo, que contó en su día con una inversión cercana a 6 millones de euros.

Y, es que, pese a las altas expectativas que había en el proyecto, no acabó de triunfar. Entre 2009 y 2027 todo funcionó con normalidad, gracias a las diversas limpiezas y vaciados que se llevaron a cabo en la balsa.Pero, cuando las instalaciones quedaron en desuso, todo cambió.

En gran parte porque la balsa inferior, desde que se abrieron las puertas de las instalaciones, perdía agua. Un problema que obligaba a aumentar el bombeo y que encarecía los costes de luz a niveles desproporcionados.

No obstante, el Ayuntamiento tiene pensado poner en marcha de nuevo el funcionamiento del canal, y así consta en los pliegos de la obra de vaciado y dragado. Aunque para ello el primer paso era limpiar y vaciar la balsa inferior, lo que servirá para que ahora se puedan revisar las instalaciones.

Centro deportivo

La idea, según consta en el contrato de licitación, es destinar la actividad del canal de aguas bravas para "un proyecto deportivo integral". Es decir, crear unas instalaciones que aúnen "la tecnificación y la promoción de los deportes, la educación e investigación deportiva, el ocio y el turismo".

Pero, como ya se ha señalado, para hacer esto posible primero era necesario llevar a cabo una obra hidráulica -de dragado y bombeo- con máquinas de arrastre y extracción de todo el lodo que hay en la balsa. Trabajo, para el que ha sido necesario -y así se señala en los documentos- lanzas de agua a presión para conseguir eliminar todo el barro.

Esta limpieza y reforma de las instalaciones se suma a otras actuaciones que ya ha comenzado a llevar a cabo el Ayuntamiento en el parque del Agua. Un trabajo que busca "sacar del olvido" aquellas infraestructuras de la Expo que no llegaron a cuajar en la ciudad, como las playas o en el centro deportivo Soccer World.