Los centros cívicos de Zaragoza se suman a las Fiestas del Pilar con 45 espectáculos en barrios y distritos

El consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza, en la presentación de la programación. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

Los centros cívicos de Zaragoza se vuelcan un año más con las Fiestas del Pilar y ponen a disposición de vecinos y visitantes una amplia programación cultural. Teatro, humor, clown, música, títeres, circo y magia llenarán sus escenarios con propuestas para todas las edades a precios populares.

En total, se han organizado 45 espectáculos en los centros Salvador Allende (Las Fuentes), Río Ebro (Actur), La Almozara, Delicias, La Jota, Tío Jorge, Valdefierro y Teodoro Sánchez Punter (San José), además del pabellón sociocultural de Miralbueno y el barrio rural de Alfocea. A ello se suma la programación descentralizada de El Pilar en los barrios, que llegará a La Cartuja Baja, Garrapinillos, Venta del Olivar, Casetas, Montañana, Movera, San Juan de Mozarrifar, Peñaflor, Juslibol, San Gregorio, Monzalbarba, Villarrapa, Parque Goya, Valdespartera, Arcosur, Rosales del Canal, Torrero-La Paz, Universidad y Santa Isabel.

El consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha presentado este miércoles el programa de estas Fiestas (patrocinadas por EL ESPAÑOL DE ARAGÓN), destacando que se trata de una apuesta por "la cultura, el talento aragonés y la diversidad escénica", que refuerza el papel de los centros como espacios de encuentro vecinal "donde las familias disfrutan de espectáculos accesibles y de gran prestigio artístico".

Humor y música para todos los públicos

El centro cívico Río Ebro volverá a acoger a los humoristas Juako Malavirgen y Diego Peña, que regresan con The Cortos, un espectáculo de monólogos, canciones e improvisación que se representará del 3 al 13 de octubre a las 18.00 (excepto el día 12).

El humor también estará presente en el Salvador Allende los días 9 y 10 de octubre, con la periodista y cómica María de Rada y su cabaret La noche de Maribel Vermut. En La Almozara, la compañía Nasú Teatro pondrá en escena Mal… pero bien (6, 7 y 8 de octubre), seguida de la actuación de Los Gandules con su espectáculo Gandulfighter (9, 10, 11 y 13 de octubre).

El centro cívico de Delicias abrirá telón el 3 de octubre con el concierto de Nito Pinilla y continuará con A cara o cruz, homenaje a Radio Futura y Diario Fantasma (4 de octubre). El programa seguirá con La Invasión de Rasmia Comedy (5 de octubre), Las tres gracias (7 y 8 de octubre), un monólogo de Minerva Arbués (9 y 10), el concierto Umbra (11) y La tradicional cubana (13).

El teatro del centro Teodoro Sánchez Punter, con 250 localidades, se convertirá en foco cultural durante las fiestas. Del 5 al 11 de octubre, compañías de prestigio nacional e internacional presentarán propuestas que combinan teatro, clown, música y humor.

Entre ellas, Los títeres de la Tía Elena, con Helena Millán, abrirán el ciclo con Migrantes (5 de octubre). Pepa Plana, Premio Nacional de Circo 2022, presentará A cada paso (8 de octubre). La escena aragonesa estará representada por Nasú Teatro y Gato Negro Teatro con su versión de Noche de Reyes, y por El Gato Negro junto a Stivalazzio Teatro (Italia) con Prometeo. La clausura correrá a cargo de José Luis Esteban y Naiel Ibarrola con La Odisea, dentro del proyecto Sobras Completas.

Magia y propuestas familiares

La programación también reserva un espacio especial para los más pequeños. El centro cívico Distrito 14, en La Jota, ofrecerá cinco espectáculos de magia a cargo del Mago Félix (5 de octubre), con funciones matinales y la propuesta Maximum Magic por la tarde.

En Valdefierro, Pepe Lirrojo y Sergio Cisneros representarán Los dos pilares de la magia entre el 4 y el 10 de octubre. En Alfocea se ha programado Buscamos piratas (4 de octubre) y Mal… pero bien de Nasú Teatro. En el pabellón de Miralbueno, Producciones Kinser llevará Gran Hotel Maravilla el 9 de octubre.

Con esta variada oferta, los centros cívicos consolidan su compromiso con la cultura y con las Fiestas del Pilar. "No es casualidad que sean uno de los servicios municipales mejor valorados en los barómetros vecinales", ha recordado Mendoza.