Juneyao Group invertirá 10 millones de euros en Zaragoza para la venta de sus vehículos eléctricos en Europa

El grupo empresarial chino Juneyao Group ha anunciado una inversión de 10 millones de euros en Zaragoza a través de su filial Wuxi Commercial Mansion Group Dongfang Automobile Co. Ltd., con el objetivo de iniciar en la capital aragonesa su actividad de venta y distribución de vehículos eléctricos en España y Europa.

La alcaldesa Natalia Chueca ha dado a conocer esta decisión tras reunirse en Shanghái con los máximos responsables del grupo, en el marco de los contactos iniciados en febrero durante una misión institucional y empresarial. Fue en abril cuando una delegación de la compañía visitó Zaragoza para analizar sobre el terreno las ventajas competitivas de la ciudad, así como las facilidades ofrecidas por el Ayuntamiento para su implantación.

La filial Dongfang Automobile establecerá en Zaragoza su primera sede europea dedicada a la venta y posventa de vehículos comerciales eléctricos, suministro de repuestos, promoción de marcas, servicios de alquiler y apoyo financiero. En una segunda fase, y siempre que se cumplan las expectativas de la compañía, se contempla la posibilidad de realizar el ensamblaje final de los vehículos en la ciudad, lo que reforzaría el tejido industrial local mediante la colaboración con proveedores aragoneses de componentes como baterías y neumáticos.

Durante su visita a Shanghái, la alcaldesa Chueca ha destacado el carácter estratégico de Zaragoza como enclave logístico e industrial, su apuesta por las energías renovables y el compromiso municipal con la sostenibilidad y la innovación. Estas condiciones, junto con la vinculación con socios locales como Grupo Carreras y Grupo Zeumat, fueron determinantes para que Dongfang Automobile confirmara su instalación en la capital aragonesa.

Sobre Juneyao Group

Fundado en 1991, Juneyao Group es uno de los conglomerados empresariales más relevantes de China, con una facturación anual cercana a los 9.000 millones de euros y una plantilla de más de 20.000 empleados. Sus actividades abarcan sectores como la aviación comercial, los servicios financieros, la innovación tecnológica, la educación, la manufactura, el sector inmobiliario y el consumo moderno. El grupo cotiza en el mercado A-share de China y ocupa el puesto 198 en el Top 500 de la industria de servicios del país.

Con esta inversión en Zaragoza, Juneyao da el primer paso en su estrategia de expansión internacional en el ámbito de la movilidad eléctrica, aspirando a consolidarse como un proveedor de referencia en soluciones de transporte sostenible en el mercado europeo.