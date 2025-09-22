Los comercios del Gancho se unen para romper los estigmas del barrio: "Queremos ponerlo en valor"

La unión hace la fuerza y así lo están demostrando los vecinos del Gancho de Zaragoza quienes convencidos están yendo paso a paso para revitalizar su barrio y mostrar a la ciudad que no solo hay violencia.

El pasado miércoles se inauguraba el cuartel policial demandado por los vecinos con el fin de nutrir de más seguridad sus calles y de ser un elemento disuasorio para aquellos que perpetran el mal en el barrio histórico. Ahora la unión se concentra en alejar los malos comentarios para mostrar la mejor cara y que es mucho más que unas calles conflictivas.

Por ello, la Asociación de comerciantes del Gancho se ha vuelto a organizar con el fin de que "la gente conozca todas las cosas que hay en el barrio, que son muchas y muy interesantes" como bien relata Pilar Mesones, miembro de la asociación.

Así, van a celebrar dos días llenos de sesiones con talleres, desfiles de moda, mercadillo para dar a conocer la variedad de comercios "diferentes" que llenan las calles del Gancho, pero que a veces pueden pasar desapercibidos.

"Queremos poner en valor ese tipo de cosas que nos hacen diferentes a los comercios y al barrio", relata sobre el fin último de la muestra 'Arte con Gancho'. En este participan tiendas especializadas en la moda sostenible, en artesanía o incluso academias de moda que buscan profesionalizar a sus asistentes.

Mesones remarca la importancia de este proyecto ya que al tratarse de negocios creativos se nutren de la afluencia de vecinos de toda Zaragoza, por lo que quieren que sirva de escaparate para mostrar su talento como el buen hacer del barrio.

"Muchos de nuestros negocios dependen de la gente de fuera del barrio porque están muy diferenciados del resto. Entonces, claro, hay veces que la gente tiene miedo", reconoce. Por ello, buscan llamar la atención de la población como enfatizar que es seguro acudir a sus negocios.

Así, cuenta que el estigma generado llega a que "la primera y la segunda vez los clientes vengan siempre acompañados. Luego ya ven que no pasa nada".

Por todo ello, los vecinos de Zaragoza tienen una cita en la calle San Pablo número 59 los próximos 27 y 28 de septiembre. El sábado el horario que seguirá la muestra es de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00. Mientras, el domingo será de 11.00 a 12.30.

Mesones lanza un mensaje para finalizar: "Queremos que la gente vea lo que podemos aportar a la ciudad en innovación, creación y creatividad".







