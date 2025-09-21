Zaragoza estrecha lazos con China con un acuerdo con Weihai para desarrollar iniciativas conjuntas

La alcaldesa de Zaragoza con su homóloga de Weihai tras firmar el Memorando de Entendimiento Ayto Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, sigue avanzando en su expansión internacional. En su actual viaje a China ha firmado un Memorando de Entendimiento con la localidad de Weihai, urbe con 2,9 millones de habitantes y una economía cada vez más diversificada.

Durante la participación de la alcaldesa en el “Exquisite City Forum” organizado por la ONU y el Ayuntamiento de Weihai, se ha firmado este documento que conlleva una vinculación por ambas partes para trabajar por el bien común y el desarrollo mutuo de las dos ciudades.

Concretamente, comparten la voluntad de estrechar sus lazos de amistad y cooperación, impulsando el desarrollo conjunto de iniciativas en ámbitos económicos, comerciales, culturales, turísticos y de los eventos deportivos.

Este compromiso inicial se estructura también bajo la intención de Zaragoza y Weihai de impulsar iniciativas como misiones empresariales y comerciales bilaterales; hermanamiento de instituciones culturales y educativas; colaboración deportiva en la organización de eventos como fútbol, natación y triatlón entre otros, así como en la formación profesional de deportistas.

A lo que se añade la creación de un comité mixto de coordinación integrado por representantes de ambas ciudades, expertos internacionales y empresarios, para evaluar y proponer proyectos, así como facilitar el intercambio de experiencias en el desarrollo sostenible e innovador de la ciudad, junto con otras ciudades y colaboradores estratégicos.

Unión institucional

A través del Memorando de Entendimiento y otros documentos análogos, el Ayuntamiento de Zaragoza ha ido jalonando estos más de dos años del mandato actual con varias firmas que invitan a trabajar por la prosperidad y el progreso de diversas ciudades chinas y Zaragoza. Así sucedió con Jiaxing en junio de 2023, Lishui en octubre del año pasado y ahora con Weihai, además de la colaboración que rubricó la ciudad con Nanjin en 2022.

Estos acuerdos abren un nuevo periodo para las partes en el que se han empezado a promover los contactos más frecuentes y la exploración de oportunidades industriales, tanto para la parte china con socios aragoneses como para negocios radicados en Zaragoza que contemplen su introducción en el mercado chino.

En este plano institucional, las primeras horas en el país asiático han servido para establecer los primeros contactos entre las autoridades internacionales que se dan cita estos días en Weihai.

A su llegada, la alcaldesa participó en un acto de bienvenida con las autoridades de la ciudad china, Yan Jianbo, secretario del Comité Municipal de Weihai, Kong Fanping, la alcaldesa de Weihai, la vice-Secretaria del Comité Municipal de Weihai Li Ruiling, la directora de la Oficina de Construcción de Ciudades Exquisitas de Weihai, Yu Mingtao y el director de la Oficina de Comercio de Weihai.