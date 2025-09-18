La alcaldesa Natalia Chueca viaja a Madrid para mostrar Zaragoza como la ciudad "donde todo sucede"

Zaragoza es una ciudad donde "todo sucede". Así lo ha anunciado este jueves la alcaldesa Natalia Chueca en Madrid con un ambicioso calendario cultural para otoño e invierno en la capital de Aragón. Ha presentado así iniciativas multitudinarias como las Fiestas del Pilar, el Zaragoza luce o el Training Day de Star Wars que hacen de la ciudad un espacio con "una oferta continua que combina la tradición y la innovación".

Este enfoque ha transformado la ciudad en un destino permanente para el ocio, la cultura y el turismo, con una alta capacidad de atracción para el público familiar para aquellos que buscan experiencias únicas.

Y no solo es la ciudad perfecta para visitar en otoño. Zaragoza se transforma después en Navidad, con un corredor lumínico que vertebra la ciudad, el belén a tamaño real más grande de Europa y una agenda cultural diseñada para emocionar a públicos de todas las edades.

En febrero, Zaragoza Luce celebrará su segunda edición, consolidándose como un festival lumínico que proyecta creatividad e innovación. Además, la capital aragonesa ha sido seleccionada para acoger el Training Day de Star Wars, cita internacional que atraerá a miles de seguidores de la saga antes de concluir septiembre.

Actividades

La Saga de Star Wars motiva una de las citas ciudadanas más potentes en torno al cine fantástico con un desfile de gran atractivo turístico y mediático de ámbito internacional. Así, el próximo 27 de septiembre, la capital aragonesa se convierte en punto de encuentro internacional para los seguidores de la saga. Además de su impacto económico, como uno de sus valores fundacionales, este evento promueve valores solidarios y ofrece una programación complementaria en otros momentos del año.

La ciudad se prepara para acoger en sus calles a más de 60.000 espectadores en este interesante desfile temático de indumentarias de La Guerra de las Galaxias, con casi 1.000 personajes caracterizados, 200 músicos y un fuerte componente solidario y turístico, con actividades previas y conciertos en la Plaza del Pilar.

La alcaldesa ha incidido en otro de los acontecimientos más cercanos y el más conocido de la ciudad. En algo más de dos semanas las Fiestas del Pilar sacarán de nuevo a la calle a centenares de miles de zaragozanos y visitantes. Este es el acontecimiento cultural y festivo de mayor relevancia en Aragón y un motor económico para Zaragoza, definido siempre por la normalidad y el comportamiento ejemplar que demuestran quienes disfrutan de esos días en la calle. El año pasado logró congregar, solo en actos medibles, a 2.317.855 personas y, por ejemplo, los sistemas automáticos recogieron el paso de más de 4,36 millones de personas por la Plaza del Pilar durante los nueve días de duración.

La Ofrenda de Flores, el acto con mayor asistencia de público de toda la programación y que este año ha vuelto a batir, con un 9% más, el número de grupos participantes. Las Fiestas que ponen punto final a las conmemoraciones del calendario anual de las festividades principales en las grandes ciudades españolas, se caracterizan también por un elevado número de actos gratuitos y al aire libre, algo que se ha ido extendiendo como una estrategia del Gobierno de la Ciudad, a todos los barrios de Zaragoza, un proceso descentralizador que permite generar un ambiente festivo en todos los distritos.

Navidad

La celebración de la Navidad, que tendrá lugar entre el último fin de semana de noviembre y el 6 de enero, se estableció como un gran proyecto de crecimiento y su potencial como atractivo turístico se ha confirmado en los últimos años en la ciudad, donde ya se nota la presencia de visitantes nacionales e internacionales que generan riqueza cultural y económica.

Como ha destacado la alcaldesa, se ha ha incrementado notablemente la inversión en programación, con más de 600 actividades culturales y de ocio, con sus mercadillos navideños y, también, en la iluminación navideña en todas las zonas de mayor concurrencia con una expansión progresiva a las principales calles y avenidas de toda Zaragoza. Significativo es el corredor lumínico que se estrenó el año pasado y que vertebra más de 3,5 kilómetros por los que pasear bajo las luces de Navidad.

En total, más de 2.000.000 de personas participaron en actos medibles durante las cinco semanas con actividades continuadas de las que también formaron parte los 600.000 visitantes durante ese tiempo. El impulso de este proyecto basado en el ocio, la cultura y la tradición ha recibido una gran respuesta del público, con más de 75 millones de euros de impacto económico en el tejido empresarial de Zaragoza. Más de 870.000 personas visitaron la Muestra Navideña, 345.000 el Belén de Judea y más de 150 dinamizaciones en las zonas comerciales de la ciudad impulsadas por el Ayuntamiento de Zaragoza como respaldo al consumo en el comercio de barrio.

Dos nuevos acontecimientos han fortalecido en el último año la programación del otoño y el invierno en Zaragoza, con más de 45.000 personas que siguieron el primer Monumental Tour de España, un espectáculo único que mezcló, en gran formato, el arte visual y la música electrónica. Unos meses después, varios puntos singulares del centro de la ciudad protagonizaron Zaragoza Luce con la asistencia de 278.000 personas y 4.000.000 de euros de impacto en la ciudad en tan sólo tres días a finales de febrero. La segunda edición aspira a repetir y mejorar la excelente acogida de los ciudadanos y turistas.

Música

La música de primer nivel constituye un sustento estructural de la oferta cultural en otoño y en invierno, liderada por una de las salas con mejor acústica del mundo, el Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. La Temporada de Grandes Conciertos 2025–2026 reunirá de octubre a junio a algunas de las figuras más destacadas de la música clásica internacional. 16 conciertos más una producción especial de Turandot, con orquestas de referencia como la Royal

Philharmonic, la London Symphony o la Gürzenich de Colonia, junto a nombres como Gustavo Dudamel, Teodor Currentzis, Martha Argerich, María Dueñas y Juan Diego Flórez.

Entre las propuestas más recientes, destaca Inverfest, reconocido festival musical de invierno que desde hace más de una década calienta los escenarios de Madrid y que obtuvo un gran éxito en su estreno. La segunda edición, coorganizada por el Ayuntamiento de Zaragoza, amplía su alcance entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, duplicará el número de conciertos con figuras como Miguel Ríos, Ariel Rot y Bebe, quienes compartirán cartel con propuestas más emergentes como Destripando la historia, Parquesvr y Baiuca.

La 42.ª edición del Festival de Jazz de Zaragoza del 14 al 23 de noviembre de 2025 en la Sala Multiusos del Auditorio Princesa Leonor, ofrece un cartel de lujo que fusiona mestizaje afro-latino y jazz contemporáneo con John Medeski’s Mad Skillet, Kenny Garrett, Jazzmeia Horn, Something Else Septet, Chucho Valdés y Hermeto Pascoal. Por último, se acerca el Festival de Cine de Zaragoza que cumple sus "bodas de perla", una trigésima edición que desvelará sus detalles dentro de unas semanas, pero que aprovechará este aniversario para ofrecer a los amantes del audiovisual una edición especial.