De grandes conciertos a un nuevo tragachicos: estas son las grandes novedades de las Fiestas del Pilar 2025

Las Fiestas del Pilar 2025 prometen ser, un año más, las más ambiciosas y multitudinarias de la historia de Zaragoza. El Ayuntamiento ha preparado más de 1.000 actos repartidos en diez jornadas festivas, un día más que en años anteriores, con el objetivo de ofrecer una programación amplia, diversa e inclusiva para todos los zaragozanos.

Así lo ha anunciado este martes la alcaldesa Natalia Chueca, quien ha destacado el trabajo realizado por Zaragoza Cultural, agradeciendo su entusiasmo y esfuerzo constante para hacer crecer las fiestas año tras año. Asimismo, ha señalado que este año los festejos cuentan con un presupuesto de más de 3.000.000 de euros, agradeciendo a los patrocinadores -entre ellos EL ESPAÑOL DE ARAGÓN- su esfuerzo y colaboración.

Un arranque con arte y récord de participación

El pistoletazo de salida será el 4 de octubre con el pregón. Este año el honor recaerá en el mundo del cine aragonés, conJavier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz como encargados de iniciar las fiestas en un pregón que, según la regidora, apuesta por un sector estratégico de presente y futuro en Aragón.

La Ofrenda de Flores batirá también un nuevo récord con 1.158 grupos inscritos, un 9% más que en 2024, año en el que ya se superaron cifras históricas. Perú será el país invitado en esta edición. También se prevé que la Ofrenda de Frutos, impulsada por las casas regionales, crezca y continúe el éxito alcanzado el año pasado.

El 11 de octubre se repetirá el acto solemne de colocación de la Virgen, que en 2024 congregó a más de 8.000 personas. Los fuegos artificiales seguirán siendo uno de los momentos más esperados, con tres grandes citas: en el pregón, el viernes 11 en el parque Pignatelli (con formato sin ruido para mascotas y niños) y el 13 de octubre en el parque Macanaz, para despedir las fiestas.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la presentación del programa de 2025. E.E Zaragoza

Música de primer nivel

La oferta musical será también de primer nivel, con artistas como Pablo López, Marlon, King África o Sharif. Artistas que estarán divididos entre los escenarios de la plaza del Pilar, Parking Norte y el Jardín de Invierno (en el parque Grande), además de otros recintos con grandes espectáculos como Espacio Zity.

Habrá una programación musical amplia, diversa y para todos los públicos, con un 6% de artistas internacionales. También regresará la música en la calle en el Paseo de la Independencia para que "los vecinos vuelvan a disfrutar del ambiente festivo en el centro de la ciudad". Para ello el Ayuntamiento ha llevado una programación específica para estos artistas.

Tal y como lo ha recordado la alcaldesa, desde 2019 se viene trabajando "para acercar las fiestas a todos los barrios y distritos", una estrategia que se refuerza este año. Habrá programación en toda la ciudad, con especial atención al público familiar en el parque de las Marionetas con más de 100 funciones, o espectáculos en la Sala Multiusos, como la Fiesta Viral Light.

Se reforzará la accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad en las food trucks del Paseo Echegaray y Caballero, así como el tradicional Rosario de Cristal, "fomentando la convivencia ciudadana".

Novedades para los más pequeños

Una de las grandes sorpresas será un nuevo tobogán "tragachicos" con forma de león, símbolo de la fuerza de la ciudad, que se presentará esta misma tarde bajo el nombre de 'Garganchón'.

Además, se trabaja con las Casas Regionales para hacer aún más grande la Ofrenda de Frutos, y se ha firmado un convenio con el Gobierno de Aragón, a través de su Dirección General de Comercio, para mejorar la oferta en la Plaza de los Sitios.

Natalia Chueca ha subrayado que las fiestas deben ser "un ejemplo de convivencia, tradición, modernidad y civismo". Con un presupuesto que supera los tres millones de euros, las Fiestas del Pilar 2025 quieren mostrar al mundo que "Zaragoza sabe disfrutar con alegría, emoción y civismo, en unas celebraciones que combinarán folclore, cultura, espectáculos de primer nivel y convivencia vecinal".