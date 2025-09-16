Las cámaras de conteo de aforo a examen a tres semanas del pregón de las Fiestas del Pilar de Zaragoza

Una de las cámaras de las de conteo de aforo situada en el lateral del Ayuntamiento de Zaragoza E. E.

Zaragoza se encuentra en plena ebullición de preparativos para sus días grandes. Apenas quedan quince días para que los pregoneros de este año salgan al balcón y den comienzo las Fiestas del Pilar 2025. La gran congregación de gente en la plaza del Pilar, epicentro de las festividades, hace que la seguridad sea un factor clave de cara a acoger a 45.000 personas.

Para contabilizar todo ese aluvión de gente, desde el Ayuntamiento de Zaragoza siguen con su plan de seguridad con la instalación de cámaras de conteo que medirán el aforo desde 13 diferentes puntos. La instalación de las mismas dio comienzo a inicios de agosto y ahora da un paso más.

Así, esta semana se someterán a un extenso examen para poner a punto las cámaras. Por el momento, se desconoce el día exacto en el que los técnicos comprueben su viabilidad, pero será esta semana cuando se pongan a punto de cara a los días grandes, según han confirmado fuentes municipales.

De esta forma, con esta prueba lo que se busca es afinar su visibilidad y conteo para ajustar los rangos y focos de las mismas y tener un mayor enfoque para la seguridad de los ciudadanos. Así se irán modificando sus ángulos hasta tener una visión completa de la plaza del Pilar y los puntos de entrada y salida.

Cámara de conteo de aforo en la plaza del Pilar de Zaragoza E. E.

No es la primera vez que se realiza conteo de aforo en la plaza del Pilar ya que desde la delegación del Gobierno se les interpuso al consistorio la necesidad de tener estas herramientas para poder celebrar actos tan multitudinarios en la plaza del Pilar. Hasta el momento, el Ayuntamiento lo realizaba mediante contabilizadores provisionales y por una cámara de los Bomberos de Zaragoza que permitía tener una visión panorámica de la plaza.

La empresa adjudicataria, Orbe Comunicaciones, cuenta con un presupuesto del contrato de licitación de 209.641,53 euros (IVA incluido). Esto supone un ahorro del 16,5 % con la oferta presentada en el sistema de contratación pública.

Con esto se busca reforzar la seguridad en un espacio que llega a albergar hasta 45.000 personas. Además, la aplicación de estas cámaras no solo se basará en el conteo sino que a futuro prestará servicios de videovigilancia.

De esta forma, las trece cámaras se encuentran instaladas en todos los accesos a la plaza del Pilar y alrededor de las mismas. Las imágenes captadas y la información que generen a través de los sensores serán transmitidas a la Casa Consistorial del Ayuntamiento a través de una red de comunicaciones que serán visualizadas en momentos puntuales por el Puesto de Mando Avanzado que se establezca para mantener la seguridad.

Cámara de conteo ubicada en la esquina que conecta con la calle don Jaime de Zaragoza E. E.

¿Cómo funciona?

El ciclo de conteo comienza en la cámara y termina en un número fiable que el operador ve en pantalla. Todo ello sucede en cuestión de milisegundos y sin intervención humana.

Las cámaras cenitales y frontales vigilan la línea virtual de conteo. Cada fotograma que llega al sistema contiene la silueta completa de cada peatón: ni pancartas, ni focos, ni mobiliario que oculte a la persona.

En el primer módulo del sistema se examina el fotograma y localiza, únicamente, cuerpos humanos. No clasifica vehículos ni equipajes: solo busca personas. La red neuronal convolucional dibuja un rectángulo alrededor de cada silueta y descarta sombras o reflejos.

Siguen las obras en el balcón

No son los únicos cambios que se están efectuando en la plaza del Pilar, sino que la Casa Consistorial sigue poniéndose a punto para su puesta de largo el sábado 4 de octubre en el pregón de las Fiestas del Pilar. Así a inicios de septiembre se podían ver a los operarios trabajando en el balcón que acogerá este año a los grandes cineastas aragoneses como pregoneros.

A quince días de que comiencen las fiestas, los trabajadores siguen a pie de cañón para perfeccionar la cara exterior y reforzar la seguridad del balcón. Como ya se informó, los operarios se centran en las forjas y estructuras de los balcones.

Los cambios también se están viendo a lo largo y ancho de la emblemática plaza, ya que la Basílica del Pilar se está comenzando a desprender de los andamios que se habían convertido en un habitual en la torre de Nuestra Señora del Pilar. Así, ya no están visibles en lo alto de las mismas, dejando de ser parte del 'skyline' de la ciudad. Así se cumple en fecha que esta primera torre estuviera lista para las Fiestas del Pilar.