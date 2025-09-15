El Bosque de Torre Ramona de Zaragoza afronta su gran transformación: de anfiteatro a campos de juegos y zonas verdes

El Ayuntamiento de Zaragoza busca dar el impulso definitivo al desarrollo del Bosque de Torre Ramona, una gran franja de terreno, todavía en desarrollo, de casi 10 hectáreas, ubicada entre el distrito de Las Fuentes y el Tercer Cinturón.

En estos momentos se encuentra en desarrollo la primera fase de este proyecto, centrado inicialmente en la Olmeda, con el arreglo del paseo y distintas plantaciones en el talud que limita el espacio. El presupuesto es de unos 450.000 euros.

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha presentado este lunes el nuevo proyecto ejecutivo de la segunda fase de este Bosque de Torre Ramona, que abarcará las aproximadamente 7,5 hectáreas restantes y que cuenta con un presupuesto de ejecución de 1 millón de euros.

El documento, que será presentado formalmente a los vecinos del distrito en próximos días, recoge todas las aportaciones ciudadanas técnicamente factibles, según defiende el consistorio.

El objetivo es transformar esta zona verde en un espacio multifuncional, abierto y accesible, que tendrá a la naturaleza y al agua como ejes conductores. El proyecto ahora presentado incluye, entre otras propuestas incorporadas al mismo, la mejora y naturalización de un aparcamiento, en estos momentos en tierras y descontrolado.

Así será el anfiteatro del Bosque de Torre Ramona en Zaragoza Ayto Zaragoza

La consejera Gaudes ha explicado que “se pretende crear un espacio ajardinado dotado de caminos y mobiliario urbano para su uso por parte de toda la ciudadanía. Un espacio amable que permita el paseo, el juego, el disfrute de la naturaleza y, en definitiva, que ayude a cultivar el bienestar emocional, la reducción del estrés y potenciar la actividad física de sus usuarios”. Este futuro bosque urbano incorporará diversas estancias y áreas donde se pueda disfrutar de un entorno natural agradable climáticamente, accesible y seguro.

El proyecto incluye la generación de espacios con zonas protegidas al viento, del sol y del calor, creando áreas con sombras generosas y potenciando el microclima fresco con sistemas de pulverización de agua en las épocas de mayor temperatura, al igual que creando pantallas vegetales para la protección frente al cierzo y a la contaminación acústica y del aire.

Así, se prevé la plantación de unos 1.300 ejemplares de árboles y arbustivas y la creación de casi 15.000 metros cuadrados de pradera rústica, así como de casi 8.000 metros cuadrados de superficie de césped.

Asimismo, se instalarán dos zonas de estancia con uso como parque infantil, con pérgolas vegetalizadas y aclimatación mediante pulverizadores de agua, para mejorar la estancia en las épocas de mayor temperatura. Con juegos infantiles de varias edades, manteniendo el criterio de incluir juegos inclusivos.

También dispondrá de un anfiteatro con accesibilidad plena desde varias zonas del Parque, desarrollado en una zona de vaguada natural que permitirá la celebración de eventos, certámenes, conciertos y cualquier otra actividad organizada en el distrito de Las Fuentes.

En cuanto a espacios deportivos, se pretende facilitar la práctica de actividades grupales como el voleibol, baloncesto tres, futbito, u otros, como el patinaje. Esta zona dispondrá de un estacionamiento en batería para ordenar el uso de los laterales de los campos de fútbol y de las nuevas pistas deportivas.

El agua será también protagonista, con una zona de estanque rodeado con césped ornamental de uso intensivo y para el disfrute de usuarios y de sus mascotas. Incluso se prevé un arroyo de pequeñas dimensiones que ofrezca al usuario sonido y frescura en su paseo. Estas instalaciones suministrarán de agua para riego desde una captación subterránea.

Otra de las cualidades principales de esta nueva zona verde serán sus bajas necesidades de mantenimiento, con cumplimiento de la normativa de accesibilidad y salud pública en todas sus instalaciones.

Una vez el proyecto sea presentado a los vecinos de Las Fuentes, se iniciará el proceso administrativo de exposición pública en vistas a este otoño, aprobación definitiva y licitación para su ejecución.