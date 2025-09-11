El ataque de unos castores obliga a talar un árbol en Zaragoza por "riesgo de colapso": hay dañados 70 ejemplares

El Ayuntamiento de Zaragoza retirará esta semana un ejemplar de chopo negro (Populus nigra) en el parque de Tenerías. Según los informes de la Sección de Conservación de Zonas Verdes y Arbolado, el árbol presenta un "riesgo de colapso en cualquier momento" debido a los daños provocados por castores.

Durante la inspección técnica se detectaron signos de descortezamiento, pérdida grave de sección en la base del tronco y un alto riesgo de fractura, con posible caída hacia áreas frecuentadas por ciudadanos.

Desde hace varios años, se ha constatado la presencia del castor europeo (Castor fiber) en las riberas del Ebro. Estos animales roen y derriban árboles para construir sus madrigueras y presas o como fuente de alimento. En los últimos meses, más de 70 ejemplares de distintos árboles han resultado dañados, principalmente en el tramo entre el Azud del Ebro y el Club Náutico, así como en el Balcón de San Lázaro, donde los incidentes han aumentado de forma notable.

Más daños de castores

La actividad de estos roedores también ha dejado huella en las riberas de los ríos Huerva y Gállego, siendo visibles los daños incluso en zonas urbanas. Esta situación, además de la pérdida de arbolado, representa un riesgo de caída de ejemplares sobre los paseos cercanos al río.

Desde marzo de este año, la consejería de Medio Ambiente y Movilidad ha puesto en marcha un plan de protección de árboles en la ribera del Ebro, coordinado por la Unidad de Conservación del Medio Natural. Se están instalando mallas metálicas alrededor de algunos ejemplares para evitar que los castores los dañen. Estas actuaciones comenzaron en la margen izquierda del Ebro, especialmente en el entorno del Balcón de San Lázaro, una de las áreas más afectadas.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recuerda que el castor europeo es una especie nativa que desapareció de España por causas humanas, y cuya presencia actual procede de una reintroducción ilegal. Aun así, está protegido por la normativa comunitaria. Este roedor herbívoro se alimenta principalmente de tallos, ramas y cortezas, con preferencia por álamos, chopos negros, sauces, fresnos y olmos.

Plan de reposición

El Ayuntamiento ha diseñado un Plan de Reposición de Arbolado Urbano que prevé plantar más de 1.700 árboles durante 2025 en distintos distritos y barrios de la ciudad. Este programa busca compensar las pérdidas naturales de ejemplares y renovar el arbolado con criterios actuales: elección de especies adaptadas al clima semiárido local, mayor diversidad para aumentar la resiliencia, creación de zonas de sombra y mejora de la calidad del suelo para favorecer el crecimiento.

Las plantaciones se realizan en dos fases: la primera entre enero y marzo, y la segunda prevista entre octubre y diciembre. Además, estas acciones se alinean con la Unión Europea y su Estrategia sobre Biodiversidad para 2030, así como con el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza aprobado en 2024.