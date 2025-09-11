El alcalde del PP en Monterde (Zaragoza) irá a juicio por incluir a 14 personas en el censo antes de las elecciones

El juez ha dictado la apertura de un juicio oral y le acusa de dos delitos de prevaricación administrativa y un fraude electoral.

Un juez ha dictado la apertura de un juicio oral contra el alcalde de Monterde (Zaragoza), José Gracia, del PP, por una presunta alteración del censo antes de las últimas elecciones. Se le acusa de dos posibles delitos de prevaricación administrativa y un fraude electoral, y ahora será el magistrado de la Audiencia Provincial quien dictará si es culpable.

Según el auto, el alcalde se habría beneficiado de la inclusión irregular de 14 personas en el censo, de las que varias de ellas “no han residido nunca de forma habitual” en la localidad. Además, añade, cinco de ellas solo se desplazaban “para el ejercicio de la caza”.

Igualmente, otras tres viajaban desde Santander para el ejercicio de su actividad profesional y todas ellas estaban censadas en el mismo inmueble, que el auto califica como “absolutamente imposible de habitar”. Este se trataba primero de “una casa en ruinas” y más adelante en otra “de apenas 50 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, con una habitación superior que ni siquiera tenía ventanas”.

De las 14 personas, doce votaron en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, en las que salió reelegido, mientras que nueve lo hicieron en las generales de julio de ese mismo año.

La Fiscalía ha pedido el sobreseimiento provisional de la causa “al entender que no ha resultado debidamente acreditada la perpetración de los hechos delictivos denunciados y recogidos en atestado” y al entender que los presuntos hechos deben resolverse por la vía administrativa.

Ante estos hechos, el PSOE de Zaragoza ha exigido “responsabilidad” a Jorge Azcón para que retire su confianza y releve al alcalde de Monterde. Los socialistas cuestionan al presidente si le parece “honesto, decente y ejemplarizante” mantener al frente del consistorio de Monterde “a una persona imputada”.

Además, tal y como recuerdan desde el PSOE, al edil popular también le espera en los próximos meses otras visitas al juzgado por la apropiación presuntamente irregular de fincas privadas de los vecinos, que habría registrado en favor del Ayuntamiento.