Avanza y los trabajadores llegan a un preacuerdo para el convenio: la huelga se pospone una semana

Tras más de 20 meses sin llegar a un entendimiento, el comité de trabajadores y Avanza han cerrado este martes un preacuerdo de convenio. Esto supone que, la huelga prevista para este jueves se pospone una semana hasta que la plantilla vote la decisión tomada durante el día de hoy en el SAMA.

Se pone fin así a uno de los principales conflictos que atravesaba la capital de Aragón, no solo por la huelga inminente que amenazaba con comenzar este jueves, sino porque ambas partes han llegado a tiempo para los pliegos del bus urbano, que saldrán este mes de septiembre, tal y como había ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Desde el Ayuntamiento se seguía con lupa todo lo que ocurría en la mesa de negociaciones, e incluso se había dado un ultimatum para incluir el nuevo convenio en los pliegos. "No podemos esperar más", llegó a afirmar la alcaldesa, Natalia Chueca.

El comité de empresa mantuvo presión con la huelga aprobada en referéndum por un estrecho margen (13 votos de diferencia). Sin embargo, dos de los sindicatos que conforman el comité se mostraron abiertamente en contra de estos paros.

Tanto CUT como Sattra aseguraron que se trataba de una huelga "ilegal" y expresaron sus intenciones de impugnarla huelga ante los tribunales por haberse "incumplido" los plazos legales y el procedimiento establecido, ya que la convocatoria "no contaba con un acta firmada y aprobada".

Así, las partes han alcanzado un preacuerdo durante la reunión de este martes en el SAMA, de forma que se pone fin a un largo conflicto de casi dos años.

