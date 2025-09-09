Espacio Zity calienta motores para las fiestas del Pilar: así avanza el montaje de las carpas principales

Aunque todavía falta un mes para que arranquen las Fiestas del Pilar, en Zaragoza ya se empieza a notar el ambiente de preparativos en los lugares de mayor afluencia durante los días grandes. Uno de ellos es el Espacio Zity, en Valdespartera, donde ya se pueden observar los esqueletos de las dos principales carpas, que comenzaron a levantarse hace un par de semanas.

Así, uno de los recintos festivos más concurridos y populares de las Fiestas del Pilar de Zaragoza avanza este año a "muy buen ritmo". Así lo aseguran desde la organización del recinto, quienes señalan que, a diferencia del año pasado cuando la lluvia retrasó varios días los trabajos iniciales, el buen tiempo ha jugado a favor del montaje este año y ha conseguido que todo vaya "viento en popa".

Ya el pasado 1 de septiembre comenzaron los trabajos con el cerramiento perimetral del recinto y, a partir de ahí, se inició la instalación de la carpa principal. Según la organización, su estructura ya está completamente montada, mientras que la segunda carpa también se encuentra muy avanzada.

La previsión es que todo el espacio esté finalizado con al menos cinco días de antelación respecto a la apertura, cumpliendo así con lo establecido en el decreto de espectáculos del Gobierno de Aragón, que exige inspecciones técnicas de Bomberos y Policía antes de la inauguración. Es decir, la previsión es que para antes del 29 de septiembre todo esté más que listo en Valdespartera para dar paso a la fiesta.

En total, el Espacio Zity contará con cinco carpas: tres destinadas a la música, una de restauración y otra para la activación de marcas y patrocinadores, cuya ubicación este año se situará junto a la entrada del público para dar mayor visibilidad a las firmas colaboradoras. También se ha reubicado la zona de baños con el objetivo de "optimizar la circulación de los asistentes".

El muro antirruido vuelve

Uno de los elementos más destacados, que se repetirá tras el éxito del año pasado, será el muro antirruido. Se trata de una estructura diseñada junto a un ingeniero acústico, con un sistema "sándwich" de gran grosor que amortigua el sonido procedente del escenario principal. Según la organización, la iniciativa vuelve tras haber recibido en 2024 "numerosas felicitaciones por parte de los vecinos".

El Espacio Zity volverá así a convertirse en uno de los epicentros de la fiesta, con una programación musical y de ocio que cada año atrae a miles de personas durante el Pilar. Este año el cartel acoge las actuaciones de artistas muy esperados como Melendi, Duki, Rels B o Cruz Cafuné.

La programación arrancará el 3 de octubre con el estreno de Rels B, encargado de inaugurar los conciertos del Espacio Zity, seguido de la popular fiesta Bresh que pondrá ritmo a la primera noche.El sábado 4 de octubre será el turno de Melendi, que regresa un año más a las fiestas. Tras su actuación, la sesión Alma Bakala del DJ oscense Andrés Campo, enfrentado a su alter ego musical Kuki, pondrá el broche a la jornada.

Programación

El domingo 5, Manuel Carrasco subirá al escenario con su gira Salvaje, aportando un tono más íntimo a la programación. El lunes 6 será la noche de De La Rose y Cruz Cafuné, mientras que el martes 7 llegará el esperado concierto de Duki, referente del rap y trap argentino y nominado al Latin Grammy. El jueves 9, el protagonismo recaerá en Morad y Perro Negro, y el viernes 10 lo harán JC Reyes y Juan Magán, el rey del electrolatino, que vuelve a Zaragoza para animar la fiesta.

El sábado 11 subirán al escenario Mikel Izal, Miss Caffeina y Rialto, consolidando una de las noches más completas del cartel. Finalmente, el domingo 12, el cierre lo pondrá Blackworks, el movimiento internacional de techno y hard-techno que se ha convertido en un referente mundial del género.

Aunque aún quedan artistas por confirmar, lo ya anunciado asegura que el Espacio Zity volverá a ser uno de los epicentros musicales y festivos de las Fiestas del Pilar 2025.